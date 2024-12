November 14-én volt a közgyűlés, 17 igennel én vezethetem továbbra is a színházat. Annyi változás lett, hogy van mellettem egy művészeti vezető is, Mihály Péter színművész, rendező. Alapvetően a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház struktúrája nem fog változni a nézőközönség számára. Szeretnénk tovább erősíteni fiatal tehetségekkel, emellett megújítjuk a honlapot és az online jegyvásárlást is lehetővé tesszük a színházunkba vágyók számára. Emellett szeretnénk a színházon kívül is előadásokat csinálni, szóba került a Keresztury Dezső VMK és az Art Mozi is lehetséges helyszínként.