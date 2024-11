Furcsa pletykák keringenek Besenczi Árpádról: tiszta vizet öntött a pohárba

Szárnyra kapott a hír, miszerint Besenczi Árpád nem maradna a Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház élén, a Jászai Mari-díjas színész reflektált az állításra.

Besenczi Árpád véget vetett a pletykáknak (Fotó: archív / Hot! magazin)

„Ez kacsa, semmi alapja nincs. Idén is megpályáztam a Zalaegerszegi Hevesi Színház igazgatói pozícióját, annyi igaz, hogy neves kihívóra találtam, hiszen Szarvas József kollégám is így tett. Nyáron megírtam a pályázatom, amit tudomására hoztam a társulatnak és a városnak is. Mostanra túl vagyunk két bizottsági meghallgatáson, jövő héten már döntés várható az ügyben. A szakmai bizottság hét igennel támogatott, Szarvas Józsi el sem jött a meghallgatásra, így kapott hat nemet és egy tartózkodó szavazatot” – kezdte Besenczi Árpád, akinek komoly tervei vannak a Hevesi Színházzal.

Besenczi Árpád művészeti vezetővel karöltve folytatná az igazgatást

„Tegnap volt éppen egy helyi kulturális bizottsági meghallgatás, ahol tíz igent és négy tartózkodást kaptam, míg Szarvas nyolc igent és hat tartózkodást zsebelt be. A közgyűlés jövő héten dönt. Bízom abban, hogy vihetem tovább a Hevesi Színházat és egy következő szintre emelhetem a zalaegerszegi színházéletet. Úgy tervezem, hogy egy művészeti vezetővel fogom csinálni a továbbiakban a színházigazgatást, egy fiatal és tehetséges rendező, Mihály Péter személyében, aki a társulatunk tagja. Kicsit sok volt az elmúlt időszak, egy személyben megterhelő az igazgatás, de biztos vagyok benne, hogy Péter tökéletesen tud majd tehermentesíteni egy-két dologban” – fejtette ki Besenczi.

Besenczi Árpád számára kicsit sok volt az elmúlt időszak (Fotó: archív / Hot! magazin)

A tavalyi év folyamán történt kézsérülését követően már implantátummal él a legendás színész.

„A kezem napról napra jobban van, múlt hét szerdán kaptam implantátumot, tulajdonképpen – ha a tenyerem mutatom – szinte észrevehetetlen a sebesülés. Sokat segít a hétköznapokban az implantátum, nem csak esztétikailag” – mondta Besenczi Árpád, aki szeretett kollégájáról és barátjáról, Forgács Gáborról is megemlékezett.

„Megrázott Forgács Gábor halála”

„2000 és 2002 között rendszeresen dolgoztunk együtt a Csíííz című RTL-es produkcióban. Forgács, Beleznai, Liptai és jómagam. Minden héten két napot forgattunk, ez idő alatt a fiúkkal mi össze voltunk nőve. Nagyon jó barátom és kollégám volt Gábor, egyszerűen öröm volt vele a játék. A Csííízben volt egy nagy kettősünk, A sírásók, amelyben rengeteget improvizáltunk és röhögtünk, igazi örömjáték volt. Sokszor találkoztam vele szinkronstúdiókban, még mostanában is, amikor már kiderült a betegsége. Emlékszem, rollerrel jött. Játszottuk a Sárkányszív című musicalt, amelyben Sasvári Sanyi és én voltam a főszereplő. Négy éve Orfűn adtuk elő, szabadtéren. Beleznai Endre, valamint Gergely Robi is szerepelt a darabban, és az egyik előadás szünetében küldtünk videóüzenetet a fiúkkal Gabinak, aki akkor épp kórházban volt, hogy megröhögtessük. Borzasztó nehéz ez a helyzet, hiszen augusztusban Mihályi Győző temetésén álltam, most pedig Gábort búcsúztatom. Borzasztó, hogy elmennek ezek a régi haverok, jó színészek.”