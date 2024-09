Komoly szevezést igényelt Besenczi Árpádtól az idei iskolakezdés

Szeptember másodikával becsöngettek az iskolákban, és a nyáron üresen kongó folyosók megteltek gyermek zsivajjal. Besenczi Árpád és családja már rutinosnak mondható a szeptemberi iskolakezdésben terén, és a négy gyermeke már izgatottan várta, hogy visszaülhessenek az iskolapadba. Besenczi Árpád és felesége a TV2 Mokkában mesélt a pörgős iskola kezdésükről.

Besenczi Árpádnak minden iskolakezdés nagyon pörgősre sikerül (Fotó: archív / hot magazin)

Mozgalmas kezdés

„Bevallom őszintén ilyen még nem fordult elő, hogy az utolsó pillanatban, azaz két nap alatt rántottam össze az iskolai és az ovis csoportot. Most vásároltunk be, a tanszer listát is most szereztük be, ahhoz képest szinte minden a helyére került ma reggelre" – kezdte a Besenczi Árpád felesége, akitől a színész vette át a szót.

A két kisebb és a legkisebb egy másik tanintézménybe, iskolába illetve óvodába megy innen tovább. Úgyhogy az a logisztika, hogy először Hellát hozzuk ide reggelente, aztán a három picit visszük. Aztán megyek a színházba, Nelli megy a dolgára. Nagyjából így lesz, de ez a mai egy különleges nap, hát mindenképpen nagy dolog, hogy Hella elkezdi a gimnáziumot

– büszkélkedett az édesapa, akinek gyermekei szeretnék őt követni a színész pályán.

A színész tavaly novemberben súlyos balesetet szenvedett (Fotó: archív / hot magazin)

Fiával állt a színpadon Besenczi Árpád a balesetekor

Tavaly novemberben szenvedett súlyos balesetet Besenczi Árpád, akinek jegygyűrűje beleakadt egy csavarba, és az ujja annyira szétroncsolódott, hogy egy részét elvesztette. Az előadás azonban más szempontból is rossz volt, mert éppen nagyobbik fiával, Zsongorral voltak egy színpadon.

„A nagyobbik fiam játszott a darabban, ő premierplánban látta a balesetem, hiszen rá volt osztva Bendegúz szerepe. Amikor az ujjam ott maradt a gyűrűvel együtt, eldobtam magam, borzasztóan fájt. Zsongikám nem igazán értette, hogy mi történt, de amikor magamhoz tértem, azonnal sürgettem, hogy vigyék el a gyereket egy olyan helyre, ahol nem látja az eseményeket. Nagyon bátor és okos kölyök, hamar helyretette és feldolgozta a látottakat." – mesélte korábban egy interjúban a színész.