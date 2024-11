Jön a baba: hatalmasra nőtt Weisz Fanni pocakja – Fotó

Bombaként robbant a idén júniusban: Weisz Fanni terhes és menyasszony lett! A gyönyörű siket modell pocakja azóta is szépen kerekedik, ő pedig szívesen tesz közzé fotókat és tartalmakat élete egyik legboldogabb időszakáról.

Weisz Fanni élete nagyon izgalmas szakaszát éli Fotó: Archív/Hot magazin

Nyáron még ilyen érzések kavarognak benne az anyasággal kapcsolatban.

„Még mindig nem hiszem el, hogy várandós lettem! Olyan félelmetes, persze nagy öröm is. Természetesen hatalmas nagy boldogság van, de néha hirtelen rám tör az érzés, hogy bizony ez milyen hatalmas felelősség, mennyire kell majd vigyáznom a kis angyalkámra. Vajon jó anya leszek majd? Mindent jól tudok csinálni? Mi lesz tovább? Tudom még odébb van, bár már nem is annyira, de olyan kíváncsian várom, milyen lesz, ha már hárman leszünk? Persze lesz segítségünk, nagyszülők, dédszülők, akik már most is rengeteg tanáccsal látnak el, nagyon izgalmas ami most történik velünk” – lelkendezett Fanni.

Bizony, a nagy bejelentés óta sok víz lefolyt a Dunán, Fanni pedig hamarosan tényleg anyaszerepben próbálhatja ki magát, a kisbaba a téli hónapokban érkezhet, így Fanniék vélhetően nála szebb karácsonyi ajándékot el sem tudnak képzelni.

A modell már néhány babaruhát is kiválasztott, a kis rugdalózók mind karácsonyi hangulatot árasztanak. A képen viszont nemcsak ez szúrt szemet Fanni kedvelőinek, hanem az a tény is, hogy az egykori szépségkirálynő pocakja hatalmasra nőtt, gyakorlatilag a komplett ruhatárát le kellett cserélnie.

Weisz Fanni pocakja hatalmasra nőtt Fotó: Instagram

Weisz Fanni segítséget kért

„Tudjátok vannak állatkáim, és most, hogy babát várok vannak kétségeim. Nem tudom mennyire kell vigyáznom velük, van-e valami, amire külön figyelnem kell. Amúgy nagyon tiszták, természetesen gondoskodunk róluk, ápoljuk őket. Nektek van ezzel kapcsolatban tapasztalatotok? Minden tanácsot köszönettel veszek” – írta ki közösségi oldalán Weisz Fanni.

Nyakas Gábor kutyatréner a Metropolnak elmondta, hogy a kismamáknak nincs okuk a kedvenceik miatt aggódni, ha érkezik egy kisbaba a családba. Hiszen ha megtesszük a megfelelő felkészüléseket, akkor nem lehet baj.