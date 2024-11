„Undorító” – Így reagáltak Jakupcsek Gabriella bejegyzésére

Az ismert embereknek többet kell tűrniük – ismerős a mondat? Többet, de nem mindent. Sőt, van, amikor semmit sem! Jakupcsek Gabriella alig egy hónapja figyelmeztette közösségi oldalán az internet népét: hazugság, csalás, a nevével, arcképével való visszaélés és egy szó sem igaz abból, amit a csalók vele, a Magyar Nemzeti Bankkal és egy internetes portál illegális felhasználásával próbálnak megetetni az internetezőkkel. A mások megtévesztésére született álcikk most novemberben újra megjelent. Jakupcsek pedig ismét posztolt.

Újra próbálkoznak a csalók, akik egyszer már visszaéltek Jakupcsek Gabriella nevével, fotójával (Fotó: Szabolcs László)

„VIGYÁZAT, CSALÁSBAN NINCS HATÁR!

Muszáj óvatosnak lennünk: manapság, a mesterséges intelligencia korában már egy videóról is nehéz megmondani, hogy valódi-e...

Újból terjed az az online álcikk, amire egy hónappal ezelőtt is felhívtam a figyelmeteket.

A Magyar Nemzeti Bank állítólagos pecsétjével, a telexes Fábián Tamásnak adott interjúból kimásolt és manipulált fotóimmal indították újabb útjára az átverést. Egy videóra hivatkoznak, ami nem létezik.

Soha nem ajánlottam és nem is ajánlanám az említett «bitcoinos» oldalt, ne dőljetek be neki, kérlek titeket; nem is létezik, ellenben ha nem vigyáztok, komoly összegekkel károsíthatnak meg titeket!

Nem lehet elégszer elmondani, ezért újra felsorolom azokat a kritériumokat, amik segítenek megkülönböztetni egy álhírt egy valós cikktől:

• URL (!) - mindig ellenőrizzétek az adott cikk/tartalom linkjét, sokszor már ott üvölt, hogy kamu

• fotók az adott szereplőről (rólam), egy valós interjúból lopva, a riporter fotójával egyaránt, ami azt sugallja, hogy valós beszélgetés áll az álhír mögött,

• termék(ek) ajánlása, dicsérete - ezúttal egy «mesés» bitcoin app, amivel persze roppant könnyű meggazdagodni,

• valósnak tűnő facebook felhasználói értékelések, kommentek – amik ugyan like-olhatók, de nem kattinthatók a profilok, hiszen nem léteznek,

• a szöveg nyelvezete, magyartalansága, mondatszerkezetek ügyetlensége, a tartalom abszurditása.

És még sorolhatnám…

Nincs olyan, hogy Magyarországi Központi Bank. Én pedig nem mondtam az állítólagos idézett mondatokat. Csak az a valós hirdetés, együttműködés, ami megjelenik a facebook vagy instagram oldalamon, hirdetés vagy reklám taggel.

Amiről itt nem hallotok, ahhoz nincs valójában közöm, ahogy ehhez a kamu cikkhez sem.