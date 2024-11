Nagy Feró Trump megválasztásáról: "Az igazságnak néha győznie kell!"

Az amerikai elnökválasztás sok millió nézőt vonzott a képernyők elé, hiszen a tét óriási volt, sokak szerint kizárólag akkor számíthat békére a világ, ha Trump nyeri a választást. Nagy Feró és Szikora Robi szintén hasonló véleményen vannak, lapunknak adott interjújukban most elmesélték, mit szólnak az eredményhez.

Trump győzelméről: Nagy Feró szerint nagyon fontos döntés született most (Fotó: Ladóczki Balázs)

Nagy Feró Trump győzelméről: “Nem volt szoros verseny”

Magyarország számára is nagyon fontos döntés született és nagyon örülök neki, hogy így alakult. De mindig ki kell várni, mert egy olyan hatalmas országnak, mint Amerika és egy olyan világ uralkodónak, mint Trump, időbe telik, mire eredményt hoz. Bíztam benne, hogy ő fog nyerni, hiszen az igazságnak néha győznie kell. Az előzetes információk ugyan azt sugallták, hogy rendkívül szoros küzdelemre lehet számítani, nekem egyáltalán nem tűnt úgy, mintha szoros lett volna. Azért most nagyon komoly dolgokról van szó, reméljük, hogy Trump nem felejti el nekünk, hogy mi neki drukkoltunk.

– kezdi Feró, aki hozzátette, szerinte nem érdemes túlságosan elrugaszkodni a földtől. „Ha Trump ígéreteit veszem alapul, akkor a szomszédban pillanatok alatt véget fog érni a háború, s bár ebbe még nyilván sokan bele akarnak és bele is fognak szólni, remélem, hogy Trumpnak lesz annyi ereje, hogy meghozza ezt a döntést. Ezen kívül remélem, hogy kapunk majd egy új amerikai nagykövetet is. Kis ország vagyunk ahhoz, hogy véleményt merjünk mondani, ez a szovjet időkben is így volt."

Szikora Robóbert szerint mindenkinek békére van szüksége (Fotó: Szabolcs László)

Szikora Róbert szintén végigkövette a választást

„Győztünk és örülök neki. Mindenkinek van egy véleménye, de az biztos, hogy most a normális irányba indul majd el a világ. Nagy bizonytalanság lesz most az Európai Unióban, mert mindenképp visszakozni kell. A világ első számú nagyhatalmáról beszélünk..

A Jóisten most úgy döntött, hogy elég ebből a beteges gondolkodásból, ami Amerikából jött, mert ez már nem Amerikát jellemezte. Mindenki azt akarja, hogy menjünk vissza egy olyan valóságos világba, ahol család, szeretet és béke van.

„Az egész Woke-mozgalmat is ráborították egész Európára, ami ugye az éberséget jelenti. (faji előítéletekkel és diszkriminációval szembeni éberséget jelent- a szerk.) Most viszont azok ébredtek fel, akiket nem céloztak meg, úgyhogy ez az ébredés rosszul sikerült, mert a normál amerikai nép ébredt fel. Ugyanez volt egyébként a francia forradalomban is, hiszen az inkább sötétedés volt, mint sem felvilágosodás.”