Mint két szexistennő: Szabó Zsófi és unokahúga teljes betekintést engedett - felkavaró videó

A Dancing With the Stars mai adásában a sztárok egy-egy családtagjukkal táncolhattak. Szabó Zsófi az unokahúgával, Annával érkezett, és szexi pompomlányoknak öltöztek be.

Zsófi és Anna hihetetlenül szexi volt / Fotó: Mate Krisztian

Hihetetlenül élvezték a produkciót, a jókedvük pedig valósággal ragadós volt: a TV előtt a nézők sem tudták letörölni a vigyort az arcukról. A ruhájuk azonban olyan pimaszul kekec volt, hogy az örökre a szemünkbe égett. Luca és Anna pedig nem volt rest mindent megmutatni: falatnyi fehérneműben rázták a feneküket, a kamera pedig mindent mutatott. Nem csoda, ha ez a videó sokak számára nagyon felkavaró (annak izgató jelentésében természetesen):