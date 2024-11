Kovács Kati: Egyszerűen csak sodródtam mindig

Kovács Kati dalok ezreivel a magyar könnyűzene egyik legkiemelkedőbb alakja lett. Az énekesnő hosszú pályafutása ellenére sem áll meg, és úgy várja a holnapot, hogy készen álljon rá. A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas Kovács Kati az Előadóművészi Jogvédő Irodának adott interjút, mesélt a saját karrierje kezdetéről és a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokról.

Kovács Kati nem tervez soha előre Fotó: Kovács Kati archívuma

"Nem tervezek, sosem volt jövőképem. Egyszerűen csak sodródtam mindig az élettel. Persze készülök, gyakorlok nagyon szorgalmasan. Ha kell, éjszakákon át tanulok egy-egy zenei frázist azért, hogy jól tudjam elénekelni akkor, amikor eljön az ideje. De nem akarom tudni, hogy az mikor lesz" – kezdte az EJI kérdésére, aki azt is elárulta, hogy soha nem jelentkezett sehova, sőt a Ki mit tud? televíziós vetélkedőre is édesanyja nevezte be.

Úgy érzem, nem én alakítom a sorsomat, az alakít engem. Csak arra van mindig lehetőség, hogy válasszunk: mit, hogyan tegyünk? Nem dédelgetem a múltat sem. A Covid idején, amikor két évig nem dolgozhatott a szakmánk, elvégeztem életem nagytakarítását és csak néhány tárgyat és emléket őriztem meg a múltamból

– emlékezett vissza az énekesnő.

A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekesnő nem ragaszkodik a múlthoz Fotó: Kovács Kati archívuma

Kovács Kati szerint az MI nem képes finomságokra

Az énekesnő folyamatosan tájékozódik a világ és a szakma történéseiről, így arról is megvan a véleménye, hogy a mesterséges intelligencia megjelenésével mennyire változhat meg az előadóművészi szakma.

"Én már nagyjából meg tudom különböztetni az ember által írt szöveget vagy dalt a mesterséges intelligencia felhasználásával születőtől. Az a véleményem, hogy bár az MI már nagyon okos és intelligens, de még hiányoznak belőle azok a finomságok, amelyek létrehozására csak ember képes. Szerintem az MI-nek van még tanulnivalója. Azok a dallamok, amiket megmutattak nekem, nem hasonlítottak az emberek által megírt dallamokra" – mondta el a véleményét Kovács Kati.