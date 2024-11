Igazi nehézbombázók: Sáfrány Emese és Béres Anett együtt szexiztek a kamera előtt

Sáfrány Emese és Béres Anett már évek óta legjobb barátnők, az Ázsia Expressz idei évadában való szereplés pedig csak még közelebb hozta őket egymáshoz.

Fotó: TV2

Így nem is csoda, hogy a műsor nyertesei még bulizni is együtt járnak, legutóbb például egy gálára voltak hivatalosokat, ahova még szexi ruháikat is összehangolták.

Brutál szexi alakot villantott Sáfrány Emese és Béres Anett

A TV2 sztárjai ugyanis mindketten zöld flitteres ruhában voltak, míg Emese egy rövidebb fazont választott, addig Anett egy hosszabb és valamivel lezserebb darabot. Az viszont közös, hogy dekoltázsukba bőven engedtek betekintést férfi követőik legnagyobb örömére.

„Gyönyörű vagytok mindketten”

„Szépek vagytok hölgyek”

„Csinik”

– írták mások mellett a kommentelők a bejegyzéshez.