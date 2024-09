Sáfrány Emese: „Sok pasi nem érzi magát elég férfiasnak mellettem”

Sárfány Emese jelenleg Béres Anett-tel karöltve küzd az Ázsia Expressz legújabb évadában. A lányok minden kihívást eddig sikeresen teljesítettek, még ha nem is mindig az elsők között. A párosuk jól működik, annak ellenére is, hogy ők az egyetlen női páros a versenyben. A sikerük titkának azt tartják, hogy jól kiegészítik egymást, és jó barátnők is, akik őszintén elmondják a másiknak, hogy mi a gyengeségük és mi az erősségük. Ennek apropóján árulta el Sáfrány Emese a TV2 Titkok Ramónával című műsorban, hogy miért nehéz neki az ismerkedés a személyisége miatt.

Sáfrány Emese úgy érzi, ha 10 éven belül nem kérik meg a kezét, akkor sem fog a kardjába dőlni

Fotó: Instagram

A légtornász Kiss Ramónával beszélgetett, és elárulta, hogy a temperamentuma elijeszti a férfiakat, és erre Béres Anett hívta fel a figyelmét a műsorban.

A határozott jellememet tudom, hogy sok pasim sérelmezte, és nem érezték magukat elég férfiasnak ezekben a szituációkban, és tök jó, hogy az Anett így fel tudta hívni erre a figyelmemet. Mert kicsit így határozottan mondtam a dolgokat, nem kiabálva, de azért határozottan, így tényként közlöm, hogy szerintem mit hogyan kéne. Viccesen mondtam is az Anettnek, hogy ha 10 éven belül nem vesz el senki, akkor ám legyen

– árulta el Ramónának Emese a műsor során.

A beszélgetésről készült videót itt tudjátok megtekinteni: