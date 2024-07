Sáfrány Emese elárulta, mi a kedvenc időtöltése a kisfiával: „Ez egy nagyon jó móka”

Sáfrány Emese fontosnak tartja a mozgást, mind a gyerek, mind a szülő életében. A közös sportolást pedig külön kiemeli, hogy mennyire jótékony hatással lehet a szülő-gyerek kapcsolatra is. Kisfiát is igyekszik arra nevelni, hogy minél több sportban kipróbálja magát.

Sáfrány Emese életében fontos szerepet tölt be a sport (Fotó: Metropol)

Sáfrány Emese szerint fejlesztő hatással van

A közös mozgással tulajdonképpen összeköti a kellemest a hasznossal. Elmondása szerint, amellett hogy közös program, rendkívül sok előnye is van. Fejleszti a bizalmat, mert közösen, összhangban dolgoznak, például amikor rajta egyensúlyozik a kisfiú. De egyúttal fejleszti az idegrendszerét – ami ebben a korban rendkívül fontos, a mozgáskoordinációját, a testtudatát, az izomzatát.

„Én arra törekszem, hogy folyamatosan tudjak a fiammal minőségi időt tölteni. Hogy ha ez épp mozgás vagy játék az mindenképpen jót tud tenni a gyerek és a szülő kapcsolatának is. De ő ebből annyit tapasztal, hogy ez egy nagyon jó móka anyával, ő imádja csinálni, és amikor kedve van, én mindig állok a rendelkezésére. Van már egy mini koreográfiánk is, azt nagyon ügyesen meg is tanulta. Magát a sorrendet is tudja, tehát a memóriáját is fejleszti.”

Rossz idő esetén is együtt mozognak

Emese szerint kisfia kifejezetten szeretné is, hogy sportoljanak, tornázzanak. Mivel nagy a mozgásigénye, így igényli is azt, hogy legyen vezetve az energiája. Ráadásul plusz előny, hogy ezekkel az otthoni gyakorlatokkal rossz idő esetén is tudnak otthon tornázni. Azonban nem csak a négy fal közé korlátozódnak az edzések.

„Kint is szoktunk gyakorlatokat csinálni. Például van az agility pályás videóm, amikor egy mini exatlon pályát csináltunk, ilyen ügyességi pályákat. Azokat is nagyon szereti, és azt is kéri, külön ő, hogy anya csinálj pályát, vagy anya tornázzunk. Nagyon szereti a sportokat már most, akár csinálni is, de van, hogy csak nézi. Úgyhogy nagyon érdeklődik már most a mozgás iránt.”

Kisfia szerint az emberek munkája a sport

Emese azt is elmesélte, hogy kisfia még abban a tudatban van, hogy az emberek munkája a sport. Mivel ő is, meg kisfia apukája is sportoló, fiuk is ebben nő fel. Mindketten rendszeresen viszik magukkal a munkahelyükre. A légtornász a stúdióba is el szokta vinni magával kisfiát, ahol ő is lesi el a mozdulatokat, sőt ki is szeretné próbálni a légtorna eszközöket. Bár fontos számára, hogy gyermeke sportoljon, nem szeretne ráerőltetni semmit.