Újabb legenda távozott: elhunyt a Bee Gees sztárja

Ismét gyászol a zenei világ: 78 éves korában elhunyt Colin Petersen, a Bee Gees legendás dobosa – erősítették meg a zenész képviselői.

Elhunyt a Bee Gees sztárja, Colin Petersen (Fotó: unsplash)

A zenekar dobosa hétfőn örök álomra hajtotta a fejét – tudatta a lesújtó hírt a Bee Gees. A dobos a zenekar négy albumának elkészültében is részt vett.

Nehéz szívvel jelentjük be drága barátunk, Colin „Smiley” Petersen halálát. Gazdagabbá tette az életünket, és szeretettel, gondoskodással és tisztelettel tartotta össze a csapatunkat. Fogalmunk sincs, hogyan leszünk meg a ragyogó mosolya és a mély barátsága nélkül. Szeretünk, Col, nyugodj békében!

– olvasható a szívszorító Facebook-bejegyzésben.

A Best of the Bee Gees produkciós menedzsere, Gary Walker elmondta, Petersen szombaton még fellépett, vasárnap pedig „boldog volt és a szokásos pimasz énjét hozta”. Colin volt feleségét, Joanne-t és fiaikat, Jaime-t és Bent hagyta hátra – írja a Mirror.