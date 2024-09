Gyászol a zenészvilág: 78 éves korában elhunyt a legendás dalszerző

Szomorú hír érkezett, ugyanis kiderült, hogy 78 éves korában elhunyt JD Souther, a legendás dalszerző, akinek olyan slágereket köszönhetünk, mint például a "Best of My Love", "James Dean" vagy a "New Kid in Town" – mindegyik a világhírű együtteshez, az Eagles-höz fűződik, de Linda Ronstadt-tal is együtt dolgozott annak idején.

A közlemény szerint a '70-es években sikert sikerre halmozó JD Souther békés körülmények között hunyt el új-mexikói otthonában. Az éneklés és dalszerzés mellett színészkedett is, több sorozatban és filmben is szerepelt az elmúlt évtizedekben.