40 éve hunyt el Máté Péter: halála előtt még fellépett, senki sem számított a tragédiára

Az idei év két szomorú évfordulót tartogatott Máté Péter családjának. Február 4-én töltötte volna be a 77. életévét, ma, szeptember 9-én pedig már 40 éve, hogy a legendás művész elhunyt. 1984-ben, két nappal a halála előtt még Hódmezővásárhelyen, egy nappal korábban pedig Mindszenten lépett fel. Senki nem számított arra, hogy ezek lesznek az utolsó színpadi szereplései.

Máté Péter nem csak tehetségével, szerény természetével lopta be magát az emberek szívébe Fotó: Fortepan

Máté Péter emléke négy évtized után sem kopott meg

Úgy tudni, szívbillentyűhibával született, majd sclerosis multiplexben is szenvedett, de a halálának közvetlen oka tüdőembólia volt. 1984. szeptember 9-én Budapesten örökre búcsút intett a zongorának, a rajongóknak, a kollégáknak és imádott családjának. A Farkasréti temetőben helyezték végső nyugalomra, ahol több tízezren kísérték el az utolsó útján.

Máté Péter közel 150 dalt szerzett, melyek kivétel nélkül slágerré váltak. A közönség imádta előadóként is, de szerény természetével még jobban belopta magát sokak szívébe. Dalai évtizedekkel halála után is nagy népszerűségnek örvendenek. Emléke így máig nem kopott meg, hiszen slágerei gyakorta felcsendülnek egy-egy televíziós műsorban, színpadon vagy koncerten. A fiatal előadók is szívesen veszik fel a repertoárjukba szerzeményeit, melyeket még a fiatal korosztály is kívülről fúj a nézőtéren.

A legendás énekes februárban töltötte volna be a 77. életévét Fotó: MTI

"Jó lenne, ha még ő is itt lenne"

Az, hogy mennyire szerették őt, az is bizonyítja, hogy sírhelyén nem csak az évfordulók alkalmával, hanem az év minden szakaszában friss virágokat, csokrokat lehet látni, amivel a rajongók a tiszteletüket fejezik ki Máté Péter előtt. Az énekes-dalszerző fiatalabb lánya, Máté Dorottya még februárban, édesapja 77. évfordulója alkalmából adott interjút a Borsnak, ahol elmondta, amikor meglátogatják az édesapját a temetőben, mindig a szomorúság jön a felszínre bennünk, ezért inkább azokra az időkre gondolnak, amikor még együtt volt a család.

„Mi igyekszünk inkább a jóra emlékezni, és szerintem apám is azt szeretné.”

Soha nem azért megyünk ki hozzá, mert muszáj, mert éppen születésnapja vagy a halálának az évfordulója van, hanem azért, mert szeretjük.

„Különösen jól esik a családunknak, hogy mai napig nem csak mi, hanem a tisztelői is látogatják. Minden alkalommal feltűnik egy-egy friss virágcsokor vagy mécses. Nagyon kedvesek az emberek, hogy nem felejtik el apukánkat. Édesanyánk nagyon szeret kertészkedni, ő szokta rendezgetni és beültetni a sírt” – mesélte Dorottya, majd hozzátette, számukra is megdöbbentő, hogy már ilyen sok év telt el, amióta imádott édesapja elhunyt. „Annak nagyon örülünk, hogy sok olyan művész, egykori kolléga, pályatársa van édesapánknak, akik még mindig kitűnő egészségnek örvendenek és aktívan dolgoznak. Ilyenkor persze nekünk is eszünkbe szokott jutni, milyen jó lenne, ha még ő is itt lenne” – fűzte hozzá Dorottya.