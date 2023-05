Íme Máté Péter Hazám című dalának legújabb feldolgozása

Mint ismeretes, hamarosan átadják a Simándy-épületet. Simándy József éppen 70 éve énekelte első szólószerepét az Ybl palotában, róla kapta nevét a csodálatos épület. Az Operaház igazgatója most újragondolta Máté Péter Hazám című dalát, és egy videót tettek közzé.

Máté Péter dala új fénybe került.

Érdekesség, hogy a filmetűdben László Boldizsár tenoristát Ókovács Szilveszter főigazgató kíséri zongorán és saját énekével is. „A hangfelvétel és a képi világ is az OPERA munkatársait dicséri” – hangsúlyozzák a szövegben. A videós összeállításában egyébként az Opera jelentősebb művészeit láthatjuk, illetve a turnék állomásait mutatja be.

A videó a Simándy nevére keresztelt utolsó nagy épület, a 13 szintes, ötezer négyzetméteres Hajós utcai ház május 9-i ünnepélyes átadását is felvezeti. Azt is érdemes tudni, hogy az épület belső részét teljes mértékben átépítették, így hosszú évek után most újra birtokukba vehetik az Operaház dolgozói. A videót a Mandiner tette közzé először.