Hoppá: Gelencsér Tímea feszülős ruhában mutatta meg a tökéletes testét

A Dancing with the Stars legelső évadának győztese, Gelencsér Tímea sokak szerint Magyarország egyik legszebb nője, így nem csoda, hogy 2016-ban megnyerte a Miss World Hungary szépségversenyt. A híresség azóta is sikert sikerre halmoz, időnként pedig olyan posztokkal jelentkezik a közösségi oldalán, hogy a rajongóinak egyből leesik az álluk.

Gelencsér Tímea a hódolói legnagyobb örömére most feszülős ruhában pózol a legújabb képein, amik élete első barre edzésén készültek. Hogy mi is az a barre? Ezt maga a csinos híresség árulja el egy kis élménybeszámolóval egybekötve:

Életem első barre edzése, ami azért tetszett nagyon, mert fél óra alatt csinált finom kis izomlázat. 🤪 ( én szeretem, ha érzem másnap az edzést🤪 )



Te hallottál már róla? A barre egy fitnesz módszer, amely a klasszikus balett alapelveit ötvözi más testmozgási formákkal, mint például a pilatessel és a jógával. Neve a balett „barre” rúdra utal, amely a balett stúdiókban található és amelyet a balett-táncosok használnak a gyakorlás során. 🤗🩰

