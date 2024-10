Nem hiszed el, mit tettek Szabó Ádámért anyósáék

Korábbi nyertesként tért vissza a Sztárban Sztár All Starsba és nagyon szeretne nyerni a fiatal énekes. Szabó Ádám produkcióin már az első adástól látszik, hogy rengeteg munkát fektet abba, hogy minél precízebb, minél jobb legyen az utánzása. Legyen szó bármilyen előadóról, úgy néz ki, nem fog ki rajta. Legutóbb az AWS együttes énekesének, a tragikusan fiatalon elhunyt Siklósi Örsnek a bőrébe kellett bújnia és újfent elkápráztatta tehetségével a zsűrit és a nézőket is, most is, ahogy eddig is, csont nélkül jutott tovább.

Szabó Ádám felesége mindig a helyszínen szurkol kedvesének Fotó: Facebook/Szabó Ádám

Szabó Ádám anyósáék utazást nyertek szavazatukkal

Nem lehet nem észrevenni a műsor versenyzőjének feleségét a Sztárban Sztár stúdiójában, mindig ő szurkol a leghangosabban. Szabó Ádám és Farkas Jennifer egy éve mondták ki a boldogító igent, hatalmas szerelemmel szeretik egymást. Az énekes nagyon szerencsésnek érzi magát, hogy rátalált kedvesére, aki teljesen megváltoztatta az életét. Ráadásul a szülők is odavannak gyerekük választásáért, a fiatalok Ádám édesanyjával és édesapjával egy telken laknak.

„Nagyon szeretünk így élni, itt anyuék közelében, Jennifer is nagyon szereti őket” – mesélte a Metropolnak Szabó Ádám.