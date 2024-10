Sírás és nevetés – íme a Sztárban Sztár All Stars legizgalmasabb pillanatai

Szombat este lezajlott a Sztárban Sztár All Stars nyolcadik élő adása. A műsor bővelkedett a fantasztikus produkciókban, volt, amikor a zsűritagok is az állukat keresték. Ma este Oláh Ibolya és Tóth Gabi számára ért véget a verseny, melyben ezúttal könnyek is hullottak. Összegyűjtöttük a legfontosabb pillanatokat!