A hollywoodi színésznő fia kisgyerekként és felnőttként is kiköpött mása az édesanyjának – Fotók

Ilyen kérem szépen egy 48 éves büszke anyuka, aki ország-világ előtt megmutatja érzéseit a héten 21. születésnapját ünneplő fiacskája iránt! Reese Witherspoon első házasságából született fia, Deacon Phillippe október 22-én ünnepelte a szülinapját, ennek apropóján két képet is megosztott az Oscar-díjas színésznő egykori férjével, Ryan Phillippe-pel közös fiáról. Egészen elképesztő, hogy kisgyerekként és most felnőttként is mennyire hasonlít a srác az édesanyjára, aki olyan filmekben játszott, mint a Doktor Szöszi-trilógia, a Kegyetlen játékok, az Amerikai pszichó, A nyughatatlan, a Vadon vagy sorozatok közül a Hatalmas kis hazugságok és a Morning Show!

Reese Witherspoon le sem tagadhatná a fiát, Deacont! Fotó: AFP

„Nem tudom elhinni, hogy ez a csodálatos fiatalember 21 éves lesz! Boldog születésnapot, Deacon Phillippe! Azért jöttél az életembe, hogy örömöt, bölcsességet és rengeteg szeretetet hozz nekem! A gyönyörű lelkeddel beragyogod az életem! Annyira szeretlek!”

– írta Reese Witherspoon, a két kép pedig magáért beszél.