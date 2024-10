Meg kell zabálni: ennyire cuki volt kisgyermekként Reese Witherspoon

Ki hitte volna, hogy a Veszedelmes viszonyok tiniváltozatának, a Veszélyes játékoknak erényes szépségét, majd a Doktor Szöszi főszereplőjét megformáló színésznő idővel világsztárrá válik? Reese Witherspoon filmográfiája elképesztően hosszúra nyúlt, a filmvásznon kedves, mosolygós, okos lány karaktere mellett mély lelki drámákat is megjeleníteni képes színésznőt ismerhettünk meg. Elég csak A vadonra vagy a streaming-csatornákon komoly sikereket elért Hatalmas kis hazugságok, illetve a Morning Show című szériákra gondolni, melyeknek producere is volt!

Reese Witherspoon – ahogy mindenki ismeri (Fotó: AFP)

Reese Witherspoont nem csak a nézők, de a szakma is értékeli. Oscar-díjat kapott a Johnny Cash életét bemutató A nyughatatlan című moziban nyújtott alakításért, de egy Primetime Emmy és két Golden Globe-díjat is magáénak tudhat. Jelenleg is rengeteg projekten dolgozik, szenvedélyesen olvas sőt, könyvklubot is vezet, mi több, nem egy mesekönyvet is jegyez. 15 éves kora óta forgat a jelenleg 48 éves színésznő, gyakorlatilag a nézők szeme láttára nőtt fel, ám most, bátyja születésnapja apropójából egy gyermekkori képet osztott meg az Instagram-oldalán. A fotókhoz ezt írta a színésznő: „Ő a bátyám. A kősziklám. Boldog szülinapot, John!” A korabeli fotón, illetve egy friss felvételen Reese és testvére, John látható – kettejük közül pedig utóbbi az, aki kisgyerekként is inkább felismerhető. Reese pedig, nos, ő annyira cuki kisbaba volt, hogy meg kell zabálni!

