Mi történt? Katalin hercegné megrémisztette az embereket, így állt nyilvánosság elé

Katalin hercegné nemrég anélkül az ikonikus zafír és gyémánt eljegyzési gyűrű nélkül tűnt fel egy videóban, amely korábban Dianáé volt. A szemfüles rajongók a történtek után azt kezdték találgatni, mi állhat a háromgyermekes édesanya döntése mögött…

Kate's missing engagement ring a 'subtle nod' about relationship with William

Nem ez az első alkalom egyébként, hogy Katalin az eljegyzési gyűrű nélkül jelent meg egy eseményen. A királyi család egy bennfentese megjegyezte, a döntésnek egyszerűen a kényelmi vagy gyakorlati okai lehetnek, mivel a nagy, értékes gyűrű nem minden alkalomra megfelelő választás. Az is elképzelhető, hogy a gyűrű ékszerésznél van, például átméretezés vagy tisztítás miatt.

Katalin ékszerválasztása általában az általa viselt ruhákhoz igazodik, gyakran keveri a hagyományos és modern stílust, amivel új divatot teremt. Az eljegyzési gyűrű hiánya különösen felkeltette a királyi család megfigyelőinek figyelmét, többen azonban úgy vélik, semmi gond a hercegné házasságával, a stílusa viszont folyamatosan változik - írja a Mirror. Megnyugtató az is, hogy ha az említett ékszert nem is viseli az édesanya, egy ígéretgyűrű megcsillant az ujján, amelyet szintén Vilmos herceg ajándékozott neki, ám még akkoriban, amikor a St. Andrews egyetemen randevúztak. Itt azt is megmutattuk, miként üzent nemrégiben a kiegészítőivel a gyászoló hercegné.