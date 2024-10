Meryl Streep új párt talált magának?

Steve Martin egy vicces és egyben rejtélyes üzenettel kommentálta a legújabb pletykákat, miszerint Meryl Streep és Martin Short randiznak.

Meryl Streep 39 évig volt együtt volt férjével, Don Gummerrel – Fotó: Samir Hussein

Meryl Streep és Martin Short randiznak?

Az Örömapa színésze pénteken osztott meg egy képet az Instagramon, ami a szemfüles követők számára fontos információkat tartalmazott a sztárokról. A képen Steve Martin, Meryl Streep és Marin Short volt látható, Martin arcát azonban egy nagy, piros tiltott emoji borította, ami látszólag azt jelezte, hogy ő a harmadik kerék. A 79 éves komikus nem fűzött semmilyen képaláírást a poszthoz, bár sok rajongó megragadta az alkalmat, hogy a kommentszekcióban ünnepelje az új párt. Martin posztja nem sokkal azután került megosztásra, hogy a 74 éves Shortot és a 75 éves Streepet látták, amint a hét elején egy közös vacsorára mentek a kaliforniai Santa Monicában található Giorgio Baldi étterembe.

A pletykák azonban már korábban, a 2024-es Golden Globe-on kezdődtek, amikor is azt látták, mintha a két színész összemelegedett volna. Short képviselője gyorsan eloszlatta a spekulációkat a kettejük romantikus kapcsolatáról, és azt mondta, hogy a színészek közt nincs semmi több, mint barátság. A színészeket azonban azóta többször is látták egymás társaságában, például amikor együtt vacsoráztak egy népszerű étteremben, vagy amikor Broadway-előadásokat néztek közösen. Kézen fogva sétáltak be, és remek hangulatban voltak. A Rózsaszín Párduc ikonikus színésze végleg felfedte volna a párt?