Lebuktatta magát Vilmos herceg, nem csak Katalinnal osztja meg ágyát

Vilmos herceg felfedte, hogy ő és Katalin hercegné nem csupán kettesben alszanak együtt, az éjszakát ugyanis általában velük tölti szeretett cocker spánielük, Orla is. A herceg egy cornwalli látogatása során elárulta, hogy a kutya nem csak a család tagja, hanem az éjszakai pihenésük részese is.

Az egész család imádja az állatokat! / Fotó: Jonathan Brady

Orla 2020-ban került a családhoz Katalin testvérének, James Middletonnak köszönhetően. A négylábú annak az alomnak volt a tagja, ami a család korábbi kedvencétől, Ellától származik. Katalin hercegné öccse a közösségi oldalán rendszeresen posztol kutyáiról, rajong az állatokért.

Az Orla név egyébként méltó a királyi családhoz, ugyanis „arany hercegnőt” jelent. Bár a kutya nem igazán jelenik meg a nyilvánosság előtt, Vilmos herceg elárulta, hogy nagyon fontos szerepet tölt be a család mindennapjaiban. Azt is megemlítette, hogy a gyerekeknek van egy Hópihe nevű tengerimalacuk is, akinek gondozása néha áthárul rá, mivel a a kicsik olykor elfelejtik kitakarítani az állat ketrecét - írja a lavanguardia.com.