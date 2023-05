Ezt látnod kell! Vilmos herceg és Katalin hercegné metróval mentek kocsmázni – Fotók

Már minden III. Károly király hétvégén tartandó koronázási ünnepségéről szól, azonban ez nem jelenti azt, hogy a brit királyi család tagjai addig is lazsálhatnak.

Katalinnak és Vilmosnak ezúttal egy kevésbé formális kötelezettségnek kellett eleget tennie – Fotó: Pool / i-Images

Még ha számunkra nem is tűnik munkának, bizony rengeteg kötelezettségnek kell eleget tennie a királyi család tagjainak, amiben Vilmos herceg és Katalin hercegné mindig is az élen jártak. Csütörtöki programjuk egy kicsit pont eltért a megszokott, formális eseményektől, ugyanis a londoni bulinegyedbe, a Sohóba vetették bele magukat.

Persze azért még így sincs szó arról, hogy ezt az éj leple alatt tették volna kikapcsolódás gyanánt, hiszen most is csak a kötelezettségüket teljesítették, melynek során az utat metróval tették meg, ahol nem sűrűn látni őket. Ráadásul mindezt a tavaly elhunyt II. Erzsébet királynőről elnevezett vonalon tették meg. A hercegi páros célja a Dog & Duck Pub volt, ahol azt is meghallgatták, hogyan készül a kocsma a koronázási hétvége megünneplésére. Emellett több környékbeli vendéglátóst is felkerestek és számos rajongóval is találkoztak – számolt be róla a Daily Mail.

Ami a legjobb az egészben, hogy rengeteg fotó készült a nem mindennapi eseményről, melyet Vilmosék az Instagram-oldalukon is megosztottak, így mi is betekintést nyerhetünk a bohókás utazásba. Érdemes végiglapozni a képeket!