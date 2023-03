„Verekedés, kiabálás, alkoholizálás!” – a józsefvárosiak nem akarnak új „bulinegyedet” – Videó!

Új bulinegyed van alakulóban Józsefvárosban, a Pikó András vezette józsefvárosi önkormányzat pályázatot hirdetett, amelyben kedvezményes bérleti díjjal igyekezett vonzóbbá tenni a környéket a vállalkozók számára. Már tíz üres üzlethelyiség sorsa el is dőlt, a nyerteseket értesítették a számukra pozitív eredményről. A lakók tájékoztatásával azonban nem volt ilyen tökéletes a szervezés, hiszen a környéken élők, többnyire a Metropoltól tudták meg, hogy több terasszal is rendelkező étterem és kocsma nyílik meg nyáron a csarnok körül.

A józsefvárosi önkormányzat a csarnoknegyedi üzlethelyiségekre írt ki pályázatot, a győztesek jó része a Víg utca–Déri Miksa utca sarka környékén indítana új helyet Fotó: Bánkuti Sándor/Metropol

Az ügy ráadásul azért is kényes, mert 5 évvel ezelőtt, pontosan lakossági panaszok miatt záratott be a környéken egy kocsmát az akkori polgármester, Sára Botond (Fidesz–KDNP). Most ennek helyére újra vendéglátóhelyiség kerül a Víg utca és a Déri Miksa utca sarkán. Ezzel szemben a Szabad Bisztró gasztrokocsma nyitja majd meg második egységét. A Szabad Bisztróról érdemes tudni, hogy folyamatos harcban áll az erzsébetvárosi önkormányzattal. A tulajdonosa nem fogadta el a döntést, és az önkormányzatot kijátszva egy teherautó platójára helyezett ki asztalokat. A vállalkozó tavaly helyi népszavazással akarta kierőszakolni teraszát, ami végül elbukott, mert a lakók nem akarták, hogy a Király utca belső-erzsébetvárosi részéből „átgyűrűzzön” ide a bulinegyed.

2018-ban a lakosság nyugalmának megőrzése érdekében került lakat a zajos Kék Ló kocsmára

Fotó: Bánkuti Sándor/Metropol

A Csarnoknegyedben található Auróra Kioszkot is lakossági panaszok miatt ítélte bezárásra a korábbi önkormányzati vezetés. A szélsőbaloldali nézeteket és LMBTQ-propagandát hirdető kocsmát az utolsó pillanatban mentette meg a 2019-ben megválasztott Pikó András. A lakók továbbra is harcban állnak az önkormányzattal, mert a kocsma vendégei azóta is zavarják őket a pihenésükben.

A környékbeliek nem rajonganak Pikóékért

A józsefvárosiak kiakadtak a bulinegyed formálódása miatt, bár úgy fest, általánosságban sincsenek megelégedve a Pikó-féle vezetéssel:

Szerintem nem kellene ebbe a kerületbe több szórakozóhely, így is sok az olyan ember, aki jól szórakozik, van itt drog meg minden. Ebből nem kell még több. Inkább üzleteket kellenének. De hát, mindenkit ellehetetlenít Pikó

– mondta Éva. Erzsike is hasonlóképpen reagált: „Zaj, ricsaj, kosz, mocsok, felfordulás. Van enélkül is ebből éppen elég most”.

A józsefvárosi önkormányzat már két éve megkezdte a bulinegyededé alakítást a Csarnoknegyedben. Elsőként a Bacsó Béla utcát zárták le az autósok elől, majd az önkormányzat két másik vendéglátóhellyel együtt teraszokat létesített az elzárt utca közepén. Tavaly már szabadtéri koncerteket is szerveztek a környéken

A környékbeliek véleményéről készült videónkat itt nézheti meg:

„Éjszaka nem lehet aludni, verekedés, kiabálás, alkoholizálás”

A Metropol megkérdezte a Rákóczi téri csarnok környékén élőket, mit szólnak ahhoz, hogy az önkormányzat tíz üres üzlethelyiséget úgy adott bérbe, nyártól ezekben étterem, szórakozóhely és kávézó nyílhat.

Fotó: Bánkuti Sándor/Metropol

Irénke: Hát nem kéne! 50 éve itt lakom, úgyhogy elegem volt már a nyolcadik kerületből. Pláne mióta új polgármesterünk van. Mert itt meg mindent meg lehet csinálni. Kocsis Máténál azért nem lehetett. Nagyobb rend volt itt. Hát ez van, drágám.

Fotó: Bánkuti Sándor/Metropol

Zsuzsanna: Jobb lenne, ha ilyen maradna a környék, a szomszédaink is ezt a csöndet és békét szeretik. Egyébként is, mi, mint itt élők szeretnénk dönteni arról, hogy milyen környezetben élünk, és nem kérdeztek minket erről. Pedig a válasz egy határozott nem lenne.

Fotó: Bánkuti Sándor/Metropol

Éva: Itt elég sok idős is él, nem szeretnénk, hogy éjszaka ne tudjunk pihenni. Egyébként néhány éve volt egy szórakozóhely itt. A rendőrségnek kellett kiszállnia többször. Egy étterem elfogadható, de nem szeretnénk bulizós utcát. Hogy idejöjjenek a külföldiek, mondjuk angolok és itt ordítsanak, hányjanak, meg nem tudom, mit csináljanak.

Fotó: Bánkuti Sándor/Metropol

Zsuzsanna: Jesszus! Az önkormányzat részéről megértem, hogy az üres helyiségeket hasznosítani akarják, legyen bevétel. Aztán majd kiderül, mi lesz, mert ha eluralkodik a nagy dínomdánom, akkor szerintem az itt lakók újra tiltakozni fognak.

Fotó: Bánkuti Sándor/Metropol

László: Engem nem zavar, és ha a fiataloknak telik szórakozásra, nem betörésből szedik a lóvét rá, akkor jöjjenek. Gondolom kihajtják őket Erzsébetvárosból, ez a gond inkább. Éppen azon vagyok elájulva, hogy a Rákóczi úton, a körúton, vagy a Népszínház utcában, ha keresel egy susztert vagy egy szabót, nem találsz. Kínai vagy török éttermet százat is.

Fotó: Bánkuti Sándor/Metropol

Éva: „Sok a külföldi. Éjszaka nem lehet aludni, verekedés, kiabálás, alkoholizálás. Ez van most a Palotanegyedben és szerintem itt is ez lesz majd. Amikor itt pizzéria volt, az borzalom volt.