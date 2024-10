Katalin hercegné váratlan dolgot tett, ezzel mindenkit meglepett

Véget ért a kemoterápia Katalin hercegné számára és úgy tűnik, a trónörökös felesége remekül érzi magát, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy ma megjelent egy hivatalos eseményen férje oldalán. Vilmos herceg gyermekei anyjával a karján igazán boldognak látszott és még az öltözékük is passzolt egymáshoz. Remélhetőleg a hercegi pár hamarosan maga mögött hagyhatja az elmúlt időszak nehézségeit és minden visszatérhet a régi kerékvágásba.

Katalin hercegné Vilmos herceggel az oldalán jelent meg (Fotó: AFP /Photo by Daniel LEAL )

Vilmos herceg és Katalin hercegné egy zártkörű eseményre látogattak el Southportba, ahol három, júliusban elhunyt gyermek családjával találkoztak. A szülők egy késeléses támadásban vesztették el gyermekeiket, így különösen megható volt az apropó a találkozóra, amit szülőként a hercegi pár is meg tud érteni. Katalin el is mondta, hogy nagyon fontosnak érezte, hogy kinyilvánítsa együttérzését a családok felé és tolmácsolja a háláját a sürgősségi ellátásban dolgozók irányába is.

Katalin hercegné egyre gyakrabban jelenik meg

Az édesanya egy megható videóban jelentette be nyár végén, hogy véget ért a kemoterápiás kezelése, bár az még nem jelenthető ki biztosan, hogy végleg le is győzte a gyilkos kórt. Ennek ellenére úgy tűnik, Katalin sokkal jobban van és Vilmos is boldogabbnak tűnik az gyötrő hónapok után. Ezt az is bizonyítja, hogy a hercegné nyáron kétszer is megjelent hivatalos eseményen viszonylag rövid időn belül. Úgy tűnik, a leendő királyné hamarosan hivatalosan is visszatérhet királyi kötelességeihez.