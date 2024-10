Döbbenetes videón Hunyadi Donatella: ezt senki sem tudja szó nélkül hagyni

Bár legtöbben édesanyja miatt ismerik az énekesnőt, de a Dancing with the Stars 2023-as évadában sokan felfigyeltek rá. Hunyadi Donatella párja Bődi Dénes volt a műsorban, akivel az 5. helyezést zsebelték be. És ugyan az kiderült, hogy a fiatal lány igazán tehetséges táncos, de azt sokan nem tudják róla, hogy Hunyadi Donatella énekel, sőt nem is akárhogyan. A minap fel is került róla egy videó a TikTokra, ami után sokaknak leesett az álla.

Hunyadi Donatella modellkánt és énekesnőként tevékenykedik, bár utóbbiról kevesebben tudnak (Fotó: Szabolcs László)

Donatella bár szeret modellkedni, de szíve mégiscsak a zenéhez húzza, így nem véletlen, hogy ezt választotta hivatásának, és diplomát is szerzett klasszikus ének szakon a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, idén pedig már a mesterszak második évét kezdte el ugyanott. Persze, nemcsak szakmailag ért ehhez az ágazathoz, hanem mint kiderült a hangja is megvan hozzá, hogy bárkit levegyen a lábáról. A nemrég felkerült videóban egy templomi fellépésén látható, ahogyan egy meseszép estélyi ruhában az Ave Mariat énekli. A poszt alá szinte özönlenek a kommentek.

Én nem tudtam, hogy ő ilyen csoda tehetséges

– írta az első hozzászóló.

„Micsoda hang! Egy csoda!” - csatlakozott egy másik felhasználó.

Most aztán őszintén meglepődtem, ez fantasztikus volt

– tette hozzá még valaki.

Hunyadi Donatella magassága és szépsége miatt modellként is nagyon elismert, de az énekhangja mindent felülmúl (Fotó: Szabolcs László)

Hunyadi Donatella a genetikának is sokat köszönhet

Egyesek szerint édesanyja nevelése és saját kitartása mellett a genetika is nagy szerepet játszik abban, hogy ilyen sikeres a választott területein.

Apukája után szabadon... Gratulálok Donatella!

– írta egy kommentelő, utalva arra, hogy Hunyadi Donatella apja Lukács László operaénekes.

Bár az énekesnő és az édesapja nincsenek jó viszonyban, ennek ellenére sokan úgy gondolják a tehetségét megörökölhette tőle.