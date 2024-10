Házasság első látásra: Enci új párkapcsolata tovább tart a házasságánál

Álomszépen indult a TV2 Házasság első látásra című realityjében Enci és Peti házassága. Az ifjú férj és feleség közötti izzás kapcsán még a szakértők is megjegyezték, hogy ilyen szárnyalás után elengedhetetlen a visszaesés. Csakhogy az álompárnál nem visszaesés, hanem törés történt, melyről idővel kiderült: helyrehozhatatlan. A műsor ugyan a két fiatal válásával ért véget, ám Peti adott még egy esélyt kettejüknek. De így sem sikerült újra egymásra találniuk, így Enikő elárulta, a műsor után egy hónappal külföldön vállalt munkát. Vagyis Enci és Peti házassága a hat héten át látható reality alapján mintegy másfél hónapig tarthatott.

Enikőre Peti után Király Milán személyében talált rá a szerelem. Az új párkapcsolata már most tovább tart, mint egykori házassága (Fotó: TV2)

Bár a műsor idén került adásba, azt 2023 tavaszán/nyarán rögzítették. Az egykori házasok közül ugyan mindenki elvált, többekre azóta sikeresen rátalált a szerelem. Közéjük tartozik Enci is, aki július végén a Metropolnak elárulta: megismert valakit...

„Nekem a műsor után nem volt senkim, tudatosan elzárkóztam az ismerkedéstől. Ez a hajón is így volt. (Enikő külföldön folyami hajón dolgozott – a szerk.) A Balatonra is pontosan ezzel a szemlélettel jöttem le, nem terveztem, csak átadtam magam az életnek. Meg is ismertem valakit...” – mondta sejtelmesen Enci. Majd így folytatta:

„Most már több mint egy hónapja dolgozom itt, de nem felejtem el az első napot, amikor a rózsaszín kis bőröndömmel megérkeztem, és egy kedves fiatalember azonnal a segítségemre sietett. Nem tagadom, elsőre megvolt köztünk a kémia, elkezdtünk beszélgetni, a többi pedig már csak történelem. Jól érezzük magunkat együtt, tényleg rengeteg a közös bennünk. Például ő is tevékenykedett a médiában, a Love Island című realityben szerepelt, és a TikTokon is vezet egy oldalt. Jelenleg viszont civil munkát végez, és nem szeretnénk kitenni a kapcsolatunkat a nyilvánosságnak, úgyhogy többet egyelőre nem szeretnék mondani róla” – zárta szavait Enikő. Peti exe aztán augusztus elején Insta-sztoriban leplezte le, ki is az a titokzatos fiatalember, aki elrabolta szívét. No, az illető nem más, mint a Love Island-ből megismert bartender, Király Milán.