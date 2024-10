Házasság első látására: harmincas pasival fotózták le Hildát

Rengetegen drukkoltak a TV2-n tavasszal nagy sikerrel vetített Házasság első látásra című reality talán legnagyobb pozitív változáson keresztülment házaspárjának. Laci és Hilda szerelme elképesztően alakult, a nő kezdeti komoly ellenszenve a férfi kitartó udvarlásának, figyelmességének és odaadásának köszönhetően szinte teljes, 180 fokos fordulatot vett. Ám a felek jövőről alkotott, merőben eltérő tervei végül váláshoz vezettek, s bár Laci a műsor végén adott egy esélyt kettejüknek, azóta kiderült, nincs közös jövőjük.

Elképesztő változáson ment keresztül Hilda Laci mellett, a párnak sajnos mégsem jött össze a közös jövő (Fotó: TV2 / hot magazin)

Hilda az utóbbi időben rengeteg közös, bulizós képet tett közzé a közösségi oldalain a barátnőjével, ám most egy szimpatikus férfi oldalán mosolyog. Viktor meghatározó szerepet tölt be Laci exének életében: ő a szeretett öccse. Hilda számára egyébként sűrűn ünneplős időszak az ősz: szeptember 3-án ünnepelte édesanyjával együtt a névnapját, mivel mindkettőjüket Hildának hívják, majd a 35. születésnapján élvezhette a figyelmet, most hétvégén pedig az öccse lépett be a harmincasok táborába.

„Öcsi is belépett a XXX-be”

– írta Hilda a Facebook-oldalán, ahol több fotót is megosztott az ünneplésről.

Mi tagadás, igazán jól mutat együtt a két testvér, büszke lehet rájuk az egyik fotón látható édesasanyjuk.