Kapcsolatból kapcsolatba: így él most a Házasság első látásra egykori szereplője

A Házasság első látásra óriási sikert aratott a nézők körében, a szereplők hogyléte azóta is foglalkoztatja a közvéleményt. Góbi Hilda a napokban ünnepelte 35. születésnapját és elárulta nekünk, hogy miért volt sokkal különlegesebb az idei évforduló, mint eddig.

Hilda a Házasság első látásra című realityben vált ismertté Forrás: Góbi Hilda

Életbe lépett a bakancslista

Hildát telefonon értük utol, kicsattanó jókedvét kétség kívül megalapozta a születésnapja. „Megmondom őszintén most először vagyok hosszabb ideje szingli. Korábban valahogy minden kapcsolatom végén azonnal másik kapcsolatom lett, most viszont egyedülálló vagyok egy ideje és nagyon jól érzem magam. Fantasztikus emberek vesznek körül, a kollégáim, családom és olyan baráti társaság, hogy nem győzök elég hálásnak lenni, mennyire jó hozzám mindenki.”

Elképesztően jól alakul ez az idei születésnap, megkerestek például egy fotózás lehetőségével, amit szerencsére el tudtam vállalni, eddig ugyanis mindig olyan férfi mellett voltam, aki féltékeny volt és nem engedett ilyesmit. Őrületesen nagy önbizalom löketet ad egy ilyen fotózás, nagyon jól éreztem magam és örülök, hogy elvállaltam.

Hilda lapunknak adott interjújában elmesélte, hogy régi vágya teljesülhetett azzal is, hogy egy barátjától focimeccset kapott ajándékba. „Nagyon szerettem volna egyszer élőben ott lenni és átélni a hangulatát egy meccsnek, külön öröm, hogy éppen most játszott Magyarország Bosznia-Hercegovina ellen.”

Hilda egyébként nagyon jól van most, jól éli meg ezt az időszakot, annak ellenére, hogy nyilván vágyna már a szerelemre is.

Amíg nem jön, én nem fogom hajtani, nem vagyok az a típus, akinek mindenáron kell valaki, csak azért, hogy ne legyen egyedülálló. Ha egy férfiben nincs valami plusz, nem mozgatja meg a fantáziámat, akkor inkább egyedül vagyok. Nem szeretném lejjebb adni.

A Házasság első látásra utóhatása

Góbi Hilda elárulta, hogy a Házasság első látásra a mai napig hatással van az életére, mert még mindig sokan megismerik. „Azóta is ugyanabban az étteremben dolgozom és nagyon sok vendégen látom, hogy ismerős vagyok neki, rengetegen meg is szólítanak. Előfordul olyan is, hogy valamelyik kollégámhoz mennek oda és érdeklődnek, hogy én az a Hilda vagyok-e a műsorból. Igazság szerint ez az utóhatás még mindig nem csengett le, de én ezt cseppet sem bánom, szeretek fürdőzni benne.”