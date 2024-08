„Várom az érzést” – ostromolják a pasik, mégis szingli a Házasság első látásra bombázója

Házasság első látásra: Hilda volt férje szerelmes lett, de már szakított is

A műsorban csak Szulejmánként emlegetett Laci, Hilda volt férje néhány hónapja jelentette be, hogy összejött Konyári Edinkával, és teljes köztük az összhang. Ám pár hete elűntek a közös képek, Laci egyedülállóra változtatta az állapotát a Facebookon, majd be is ismerte, hogy szakított a kedvesével.