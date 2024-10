„Hárman szúrtuk el” – családi titkot fedett fel Szinetár Dóra, meglepte követőit

Szinetár Dóra az Instagram-oldalán tett közzé egy képgalériát arról, amint Makranczi Zalánnal és fiukkal közösen faragtak tököt halloweenra. A színésznő előkészületekről, a tökfaragásról és a kész lámpásról is is kitett néhány fotót. Mivel nem akar álságos lenni, elárulta, hogy nem ez volt az évszázad legsimább művelete. Arról is beszámolt, hogy miért!

Szinetár Dóra büszke a végeredményre! Fotó: YouTube

A sztáranyuka posztjában elárulta, hogy tökfaragás közben sokat ügyetlenkedtek, és majdnem le- és elvágták egymás kezét és ujjait, de végül mindenki megúszta.

Arról is beszámolt, hogy kisfiának nem a kézügyessége a legkomolyabb erőssége, de az ötlet közös volt, és mindhárman szúrtak el rajta valamit. A lényeg mégis az, hogy együtt töltötte az időt a család, ráadásul már a tök is szépen világít.

Nagyon szuper lett! Elárulom, hogy a jó kézügyességű 7 évessel, aki bátran használná a kést, ami csúszik stb. sem egyszerűbb a faragás. Minden tök, ami pici kezekkel készült, szuper

– nyugtatta meg egy követője.

Ha kíváncsi vagy a teljes bejegyzésre, ide kattintva nézheted meg!