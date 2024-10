Aggasztó hírek: kórházba került az Exatlon sztárja

Ujvári Izabella az Exatlon Hungary 3. évadában erősítette a Bajnokok csapatát, majd egy évvel később az Exatlon All Star évadára is visszatért. A szőke bombázónak népes követőtábora van a közösségi oldalain, ahol rendszeresen oszt meg sportos és szexi fotókat. Most azonban egy nagyon aggasztó képet tett közzé arról, hogy kórházba került, de azt nem árulta el, mi is történt vele.

Az Exatlon Hungary Izabellája kórházba került, nem tudni, mi történhetett a csinos focistával – Fotó: TV2

Az Exatlon szereplői között nem ritka egy-egy sérülés, hiszen sokan profi sportolók. Így van ezzel Ujvári Iza labdarúgó is, aki most rendesen ráijesztett a rajongóira, ugyanis miután kis időre eltűnt a közösségi oldalairól, most egy kórházi ágyról jelentkezett be infúzióval. Persze azért igyekezett megnyugtatni mindenkit, hogy nem komoly a baj.

Minden rendben! Most nem leszek elérhető…

– írta a fotóhoz.

Ennek ellenére azt továbbra sem tudjuk, mi történhetett vele.

Ujvári Iza Facebook-oldalán osztotta meg, hogy kórházba került, szerencsére úgy tűnik, nem komoly a sérülése – Fotó: Facebook

Az Exatlon 2. évadának sztárja is kórházban fekszik

A közelmúltban egy másik egykori szereplő, a közönségkedvenc Kempf Zozo is kórházba került. A BMX-versenyző szeptemberben, a svájci EUC freestyle Európa-bajnokságon szenvedett súlyos sérülést, ami után intenzív osztályra is került. Nemrégiben azonban jó hírek érkeztek róla, úgy tűnik, folyamatosan javul az állapota és reménykedik, hogy hamarosan visszatérhet a mindennapi életéhez. A baleset után Iza is nagyon aggódott Zozóért és üzent is neki, hiszen nagyon jó viszonyban vannak, ám úgy tűnik, most inkább neki van szüksége a jókívánságokra.