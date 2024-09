Új híreket kaptunk a TV2 súlyos balesetet szenvedett sztárjáról

Sokkolta a rajongókat a hír, hogy mentő vitte kórházba, intenzív osztályon ápolják súlyos balesete után Kempf Zozót. A TV2 sztárja, aki egyébként a magyar BMX freestyle egyik legnagyobb alakja, a svájci EUC freestyle Európa-bajnokságon esett olyan rosszul, hogy súlyos fejsérülést szenvedett. Az Exatlon közönségkedvencéhez időközben családja is megérkezett, mindenki nagyon aggódik érte.

Pár hónapja csak könnyebb sérülést szenvedett a TV2 sztárja, de most nem úszta meg ennyivel (Fotó: Facebook/Kempf Zozo)

Így van most a TV2 intenzív osztályon fekvő sztárja

Nem ez az első balesete az exatlonistának, de még sosem sérült ilyen súlyosan meg Kempf Zozo. A TV2 sztárja a svájci BMX Európa Bajnokságon gyakorlata közben olyan balszerencsésen esett és ért talajt, hogy fejsérülése miatt azonnal kórházba, intenzív osztályra szállították, ahol jelenleg is megfigyelés alatt tartják. A sportág szakágvezetője akkor azt mondta: beszélt, kommunikált vele, mindenre reagál, de a következő pár óra és pár nap meghatározó lesz, ezért a legfontosabb, hogy Kempf Zozo pihenni tudjon. Nem sokkal később a gyulai sportolóról szülővárosa polgármestere, Görgényi Ernő is hírt adott, az Instagramon közölte, hogy a sportolónál már a családja is kint van Svájcban:

„Az imént beszéltem telefonon az édesapjával, aki több családtaggal együtt megérkezett a svájci kórházba, így elmondható, hogy Zozót egyrészt kiváló svájci egészségügyi szakemberek kezelik, ápolják, másrészt vele vannak szerettei, akik lelki támaszt nyújtanak neki.”

A polgármester azt is hozzátette, hogy mindenben a család segítségére lesznek, ha kell, a sérült hazaszállításában is.

A Metropol felhívta a szintén Exatlon közönségkedvenc Nagy Danit, aki egyik legjobb barátja Zozónak. A sérülés napján annyit írt ki Instagarm-oldalára, hogy sokmindenben hasonlítanak, az egyik, hogy egyikőjük sem tud pihenni, megvárják, amíg az élet kispadra küldi őket.

Annyit mondhatok el, hogy jobban van, remélem minél hamarabb haza tudnak jönni

– árulta el lapunknak az extrém sportoló.