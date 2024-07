Kempf Zozo olyat tett, hogy többen a szívükhöz kaptak

A BMX világbajnok már az Exatlonban is megmutatta, hogy nem ijed meg semmilyen akadálytól, feladattól. Kempf Zozo, ha BMX-ről van szó, akkor meg kimondottan szereti a ránézésre veszélyes helyzeteket, az extrém ugrásokat. A TV2 sztárja csak kicsivel maradt le arról, hogy tehetségét és tudását a párizsi olimpián is bemutassa, megmérettesse.

Kempf Zozo az Exatlonban is maradandót alkotott Fotó: TV2

Terepjáró felett szaltózott Kempf Zozo

Az Exatlon közönségkedvencéről sokan tudják, hogy freestyle BMX világbajnok. Kempf Zozo családja kiskorától támogatja sport szenvedélyét, családi birtokukon saját BMX gyakorlópályájuk is van, ahol a sportoló már tanítja is kicsiknek a bicajtrükköket. De persze önmagát is folyamatosan képzi, egyre nehezebb és merészebb, na meg egyre egyedibb trükkökkel kísérletezik. A Tv2 sztárja nagyon örült, hogy a BMX bekerült az olimpiai sportágak közé, minden vágya volt, hogy elindulhasson büszke magyarként a hamarosan kezdődő párizsi ötkarikás játékokon. A kvalifikációs versenyen azonban sajnos nem a magától elvárt szinten teljesített, ráadásul súlyosan meg is sérült, kórházba is kellett vinni, így ha kicsivel is, de lemaradt az idei olimpiáról.

„Nagyon élveztem a selejtezőt, és külön öröm volt számomra, hogy Budapesten, hazai közönség előtt versenyezhettem. Mindent sikerült megcsinálni, amit terveztem, egy cseppet sem bánkódok, nagyon szép helyezést értem el. Annak ellenére, hogy nem vagyunk egy tipikus utcai sportnemzet. Egy sportolónak nagyon nagy megtiszteltetés, hogy hazáját képviselheti akár egy olimpiai selejtezőn” – nyilatkozta akkor a Borsnak.

Két öltéssel varrták össze a sebet, de elég lett volna egy is, csak így gyorsabban, és szebben fog meggyógyulni. Valamint egy kisebb agyrázkódásom is lett, de szerencsére már remekül érzem magam, és szépen gyógyulok!

Kempf Zozo azóta olyannyira jól van, hogy egy bemutatón nem kisebbre vállalkozott: hatalmas terepjáró felett ugratott át BMX-ével úgy, hogy közben nyomott egy szaltót. A mutatványát látva többen a szívükhöz kaptak, de szerencsére tökéletes ugrást mutatott be.