Békefi Viktória: Elkezdtünk építkezni

hot!: A kislányotokat Meinek hívjátok vagy Lizának?

Békefi Viktória: Lizának. A kínai nevét a nagypapa választotta, szépet és szilvavirágot jelent. Ezek a nevek egy életre meghatározzák a viselőjüket. Ya Ou Ázsiát és Európát jelenti. Győrben, magyar édesanyától született a férjem, ez a két kultúra végigkíséri őt.

hot!: Két énekes kislánya mutat már érdeklődést a zene iránt?

Békefi Viktória: Lizával minden egyes nap csoda. Már alig vártam, hogy édesanya legyek. Anya­te­jes baba, még reggel-este szoptatom, nem is volt beteg soha. 16 hónapos, és énekel-táncol, utánoz minket. Szombathelyen voltunk a Hollywood Classics műsorral, a Savaria Szimfonikus Zenekarral, oda is magunkkal vittük. Volt egy olyan fantasztikus találkozása, amiről nem is tud. Ferenc pápa érkezésének tiszteletére elénekeltem a Szent Erzsébet, a szerelem szentje egyik dalát a Rózsák terén. Lizával voltam várandós. Úgy éreztem, a szentatya többször rám néz, majd a testőreivel odaküldött egy faragott faképet és két rózsafüzért.

hot!: A két család kölcsönösen befogadott titeket?

Békefi Viktória: Ahogy nálunk édesanya, a férjemnél az édesapja tartja együtt a családot. A mi famíliánkban minden hónapban van valamilyen ünnep, névnap, születésnap. Karácsonykor is együtt vagyunk. Ya Ou szülei elváltak, másik anyától született az öccse. A férjem családját is el szoktuk hívni. Mi itt vagyunk egymásnak, dolgozunk, szeretetben, szerelemben élünk. A kislányunk is ezt látja, ezt viszi majd tovább.