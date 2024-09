„Azt hittük, hogy könnyekbe fog torkollni az egész” – újra összeházasodott Békefi Viki és Feng Ya Ou

Békefi Viki és Feng Ya Ou mindketten a Sztárban Sztár Leszek első évadában szerepeltek és itt is találtak egymásra, bár a nagy szerelem csak a műsor után kezdődött. A pár mára viszont férj és feleség, sőt, az első közös gyermekük is megszületett tavaly. Ugyan a fiatal szülők már házasok, de az első szertartásra titokban, csak két tanú jelenlétében került sor. Idén nyáron viszont az énekesek újra egybe keltek egy mesebeli lagzi keretein belül, ahol már a családjuk és a barátaik, meg persze a kislányuk, Mei Liza is jelen lehetett.

Másodszor is örök hűséget fogadott egymásnak Békefi Viki és Feng Ya Ou egy igazi álomeskuvő keretében (Fotó: Czerkl Gábor)

Nehezen indult az ismerkedés

A tökéletes összhang ellenére elárulták, hogy az első találkozás alkalmával még nem igazán sikerült megtalálniuk a közös hangot.

Én nagyon szeretek viccelődni mindenkivel már az első találkozásnál, hogy oldjam a feszültséget. Akkor már tudtam, hogy fogunk együtt dolgozni, remélhetőleg elég sokat és el is kezdtem viccelődni vele, de annyira nem vette a poénjaimat

– mesélte Viki.

„Én akkor teljesen máshol jártam, nem is értettem, hogy mit akar. Ott voltunk bent, készültünk az első közös produkcióra, tiszta ideg voltam, próbáltam mindenre figyelni, ő meg ott poénkodott” – tette hozzá Ya Ou.

Mára persze már úgy érzik, őket egymásnak teremtették, ami a lagzin is bebizonyosodott. A pár egy megható meglepetéssel készült egymásnak és a násznépnek.

A Tisza partján, az egyik holtágnál volt a jelképes szertartás, aminek része volt, hogy előtte írtunk egymásnak egy-egy szerelmes levelet és ott felolvastuk egymásnak. Attól féltünk talán a legjobban, hogy hogy fogjuk felolvasni sírás nélkül, mert azt hittük, hogy könnyekbe fog torkollni az egész

– mesélte a fiatal édesanya.

„De végül profin lehoztuk, mint egy munkát. Próbáltuk úgy felfogni, mint egy fellépést” – vette át a szót a férje.

Békefi Vikinek csak egy valaki hiányzott az esküvőről

Az énekesnő nyolcéves korában vesztette el az édesapját, akinek a hiánya máig fájó pont az életében. Ennek ellenére igyekszik minél többször megosztani vele az élete fontos pillanatait, így kislánya születése után is kilátogattak a temetőbe a kis Mei Lizával: