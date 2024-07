Hihetetlen dologról számolt be a Sztárban sztár leszek! szerelmes párja

Rohan az idő Békefi Viki és Feng Ya Ou számára, hiszen kislányuk már egy éves. A nyár elején még apa és lánya a születésnapjukat ünnepelte együtt, most meg már túl vannak az első igazi családi nyaralásukon. A család Jesoloban töltött pár napot, de a vakáció nemcsak pihenést tartogatott számukra! A Sztárban sztár leszek! első szériájának szerelmesei a TV2 Mokka című műsorában mesélt első családi nyaralásukról.

Békefi Viki kislánya Jesoloban tette meg az első önálló lépéseit (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Jesoloban voltunk, és nagyon jó időnk volt, de volt egy olyan nap, amikor annyira nem sütött a nap, és átmentünk egy kicsit Velencébe. Az azért húzós volt, de Ya Ou vitte a babakocsit, én meg a kisbabát. Ráadásul ott indult el először, előtte lépegetett egyet-kettőt otthon, de ott megindult. Lehetett vele sétálni, de elég lassan haladtunk, ha kezén fogva mentünk

– mesélték az örömhírt Békefi Vikiék.

Békefi Viki esküvőjének második részét hamarosan megtartják

Bár a szerelmesek már összekötötték az életüket, sajnos a lagzival még várniuk kellett. Azonban most elérkezettnek látták az időt, hogy megtartsák az esküvőjüket, amire augusztusban sort is kerítenek. A TV2 sztárjai elmesélték hogyan is állnak a szervezéssel, sőt azt is elárulták, hogy a tervek szerint lányuk lesz a gyűrű hordozó.

„Tegnap volt az első esküvői táncpróbánk, nem sietjük el a dolgot. Ez egy nagyon nagy meglepetés, még számunkra is. De inkább egy utólagos beszámolója lesz majd, mert mindenképpen valami extrább történettel készülünk. Egy show jellegű dologgal készülünk, mint sem egy klasszikus értelembe vett tánccal” – vette át a szót Ya Ou, aki azt is hozzátette, hogy kicsit izgul a tánc miatt.