Feng Ya Ou és Békefi Viki: „Jöhet egy második baba”

Mesébe illő esküvője volt a Sztárban sztár leszek! két felfedezettjének. Feng Ya Ou és Békefi Viki a Tisza-partján mondta ki másodszor a boldogító igent. A szerelmesek másfél évvel ezelőtt házasodtak össze, idén augusztusban pedig a családjaik és a barátaik előtt is megpecsételték az összetartozásukat.

Feng Ya Ou és Békefi Viki másodjára is kimondta a boldogító igent (Fotó: archív / hot magazin)

„Csupán fél évünk volt megszervezni, de volt egy nagyon jó esküvőszervezőnk, aki rengeteget segített. Az utolsó egy hónap azonban nehéz volt, mert pont egy olyan időszakra esett, amikor rengeteg stúdiómunkánk volt, és a megszokottnál is jobban kellett pörögnünk. Erőt próbáló időszak volt, de túléltük. Az esküvő napján pedig úgy döntöttünk, hogy összekapaszkodunk, és elengedtünk minden problémát. Minden képzeletünket felülmúlta a helyszín és a hangulat, érdemes volt megszerveznünk ezt a lakodalmat” – kezdte a hot! magazinnak Viki.

A nagy napon részt vett a kislányuk, Mei Liza is, akinek ráadásul fontos szerepet szántak: ő vitte a gyűrűket, miközben az édesapjával együtt vonult az oltár elé.

„A családunkból kijelöltük azokat, akikkel Lizi sok időt tölt, és akiket nagyon szeret. Mindenkivel jól elvolt. A ceremónián végig nyugodt volt, egy hangja sem volt. Aztán végig jókedvű volt, sokat nevetett és bulizott is” – mesélte a büszke apuka. „A ceremóniára szerelmes levelet írtunk egymásnak. Féltünk attól, hogy túlzottan meghatódunk ezeknek a felolvasása közben, de annyira élveztük az esküvőt és a figyelmet, hogy nem omlottunk össze. Volt persze sírás, a násznépen belül is, de ez így volt jó.”

Viki gyönyörű menyasszony volt (Fotó: archív / hot magazin)

Feng Ya Ou és Békefi Viki egyelőre nem utaznak el nászútra

A lagzit egy pénteki napon tartották meg, de a hétvége további izgalmakat is tartogatott: vasárnap volt az egyéves kislányuk keresztelője.

„Nászútra egyelőre nem tervezünk menni, mert nagyon sok munkánk van. Valószínűleg januárban utazunk majd el a télből a nyárba, de azt sem bánjuk, ha rá egy évvel megyünk majd el ilyen messzire” – gondolkodott el Viki.

„A családunkra és a szakmai életünkre szeretnénk most koncentrálni” – vette át a szót Ya Ou. „Biztos vagyok abban, hogy lesznek a jövőben még ilyen nagy történések, például jöhet egy második baba vagy egy költözés egy kicsit nagyobb otthonba… Hogy melyik jön előbb, azt még nem tudjuk, ezt majd az élet eldönti” – tekintett a jövőbe az énekes.