Tornóczky Anita szívszorító vallomása: „Ezt 8 hónapos terhesen nem tudom megtenni”

Az évtized árvize miatt a fővárosban és országszerte intenzív védelmi munkálatok zajlanak. Több politikus, híresség és sportoló is felkerekedett, hogy segítsen az árvízvédelmi munkálatokban.

Szombatig tetőzik az árhullám a Dunakanyarban és Budapesten is, a becslések szerint a maximális vízszint 40 centiméterrel alacsonyabb lesz, mint a 2013-as nagy árvíz idején. Ami azt jelenti, hogy az előrejelzések szerint 850 centiméteren tetőzik majd a Duna a fővárosnál. A következő napokban várhatóan kevesebb eső lesz, ami jelentősen befolyásolhatja az árvízi védekezést is. A Magyar Posta is közleményt adott ki a vis major helyzet kapcsán, és biztosított minden nyugdíjast arról, hogy időben meg fogják kapni a nyugdíjakat.

Tornóczky Anita várandósan ugyan nem lendülhet akcióban, de akkor sem szeretett volna tétlen maradni, és közösségi oldalán tett közzé egy szívszorító és igazán tanulságos bejegyzést.

„Nem csak embereket kell menteni sajnos a napokban érkező durva árhullám elől. Van, aki kénytelen elhagyni otthonát, de az állatok elhelyezését nem tudja megoldani. Volt, amikor ott voltam, mentettem, most ezt 8 hónapos terhesen nem tudom megtenni, viszont kérlek Titeket, aki tud néhány napra befogadni állatot, jelezze a [email protected] e-mail-címen, és továbbítjuk azokhoz, akik most is dolgoznak az ártéren. Köszönöm” – írta Tornóczky Anita az Instagram-oldalán.