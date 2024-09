Hatalmas terhespocakot villantott Tornóczky Anita

Tornóczky Anita a nyár elején közölte a gólyahírt: hosszú évek próbálkozása és megannyi nehézség után végre babát vár a kedvesével. A műsorvezető boldogsága érthető, hiszen már évek óta szeretett volna kisbabát. Ma már azt is tudjuk, hogy a pocakjában egy kisfiú cseperedik, aki valószínűleg november végén látja majd meg a napvilágot. A terhesség nem nevezhető problémamentesnek, Tornóczky Anitának szívproblémái vannak és bizony az sem tesz jót, hogy ez a nyár elképesztő forrósággal perzselt.

Nehéz nyara volt Tornóczky Anitának, de ettől függetlenül is boldog kismama (Fotó: Mediaworks archív)

Hatalmasat nőtt a pocak

Anita, amikor csak ideje engedi, beszámol a közösségi oldalán arról, hogy épp hol tart a babavárásban. A műsorvezető arról is beszámol, ha orvoshoz megy, megmutatja, ha a nagy melegben bedagadnak a bokái és a pocakjáról is szokott fotót mutatni. Most is így tett, a friss kép azonban sokakat meglepett. A műsorvezető hasa ugyanis hirtelen olyan nagyot nőtt, hogy most már alig fér fel egy képre...

Anita hasa hirtelen nagyot nőtt (Fotó: Instagram)

Mindenki gratulál

Tornóczky Anita posztjai alatt nagyon sok komment érkezik mindegyik babavárós tartalomra, az emberek egész egyszerűen imádják a terhes hírességet.

„Szuper, szívből gratulálok, minden jót és szépet be a pocaklakós időszakban. Minden pillanat úgy bennünk marad, hogy soha nem felejtjük el. Nem gondoltam volna, ha idősebb korban éljük át ezeket a csodás dolgokat, örömünkben sírva meséljük el, mikor mi történt. Egy csoda, ami történik velünk.”

„Az egyik legcsodálatosabb dolog ez!!! Minden szépet és jót Nektek! Vigyázzatok Magatokra nagyon!”

„Nagyon szép kismama vagy Anita! Ismeretlenül is annyira örülök, hogy ketten vagytok!”