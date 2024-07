Bébidömping a sztárvilágban: Felreppentek a gólyák, íme a frissen bejelentett celeb babák

Az elköteleződések éve az idei. Még csak az év felénél járunk, de máris vagy féltucat híresség számolt be babavárásról. A gólyahírek sorának még nincs vége: hétvégén újabb három híres pár jelentette be, hogy kisbabát várnak.

Gólyahírek sora érkezett a hétvégén a sztárvilágból (A kép illusztráció) / Fotó: Pexels

Jaskó Bálint eddig tudta titkolni a gólyahírt

A TV2-es sikersorozat, a Hazatalálsz rosszfiúja, Jaskó Bálint kedves családi fotóval tudatta az örömteli gólyahírt. Bálint a sorozatban Raja bőrébe bújva is megtapasztalta a kispapaságot: Lékai-Kiss Ramóna karaktere, Trixi szült neki gyermeket. A valóságban felesége, Horváth Sisa Anna színésznő várja első közös gyermeküket.

Már nem csak ketten utazunk!

– írta közösségi oldalára a színész az idilli fényképhez, amin két kutyusuk is féltve őrzi a kismamát.

Bálint egyébként éppen nemrégen a Borsnak sejtelmesen így nyilatkozott a családalapításról:

„Szeretek kiállni amellett, hogy ez egy olyan típusú ügy, ami kizárólag két emberre tartozik. Hiába vagyunk reflektorfényben és színpadon a feleségemmel, erről nem szeretünk beszélni és másokat is biztatunk arra, hogy ez magánügy maradjon” – mondta akkor, ám elnézve felesége növekvő pocakját, képtelenség lett volna tovább titkolni az áldott állapotot.

Érkezik Zámbó Jimmy második unokája

Zámbó Jimmynek három fia született, középső gyermekének, Szebasztiánnak már van egy tinédzser fia, Noel. Szebasztián tavaly újraházasodott, s már akkor sem titkolták Nikivel, hogy vágynak közös gyermekre. Nem is kellett sokáig várniuk, az első házassági évfordulójukon megosztott fotójukon egyértelműen látszik, hogy a csinos feleség áldott állapotban van.

„Amikor két szív, egy testben dobban meg!” – írta közösségi oldalán Szebasztián egy friss videóhoz, amin egy apró babaruhácskát és az ultrahangos felvételt mutatják meg.

Zámbó Szebasztián és Niki tavaly házasodott össze, a hétvégén pedig gyermekáldásról számoltak be (Fotó: Facebook)

Margot Robbie haspólóban mutatta meg terhespocakját

De külföldi vizekre evezve is érkezett örömhír. A Wall Street farkasa és Barbie-film sztárja, Margot Robbie-ról készültek félreérthetetlen fotók. A Barbie sztárja még az év elején jelentette be, hogy egy időre visszavonul a színészettől, az előbb említettek tudatában pedig így egyre egyértelműbbé válik, hogy miért döntött akkor így, még ha ezzel meg is lepett mindenkit. Férjével, Tom Ackerley-vel 2013-ban ismerkedtek meg egy forgatáson, 2016-ban házasodtak össze. A napokban Olaszországban romantikáztak, ahol a gyönyörű színésznő haspólóban mutatta meg az egyértelmű változást.