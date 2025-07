Cooky megmutatta ritkán látott 88 éves édesanyját

Cooky, azaz Szelba Christian, a magyar rádiózás egyik legismertebb alakja, nemrégiben megható családi pillanatot osztott meg követőivel. Az Instagramon közzétett bejegyzésében édesanyjáról, Violette-ről írt, aki idén ünnepli 89. születésnapját. A posztban Cooky kifejezte háláját, hogy édesanyja jó egészségnek örvend, és abbéli örömét, hogy az anyukája találkozhatott az unokáival, Kevinnel és Nátánnal.

Cooky felesége, Szécsi Debóra is imádja a rádiós anyukáját (Fotó: Bors)

Cooky édesanyja lassan 89 éves lesz

„Édesanyám lassan 89 éves, és hála Istennek, jól van! Nagyon örült, hogy láthatta Kevint és Nátánt. Hálás vagyok Istennek, hogy még velünk van, és remélem, sokáig élhet még, hogy lássa felnőni az unokáit!” – írta Cooky az Instagramon, egy közös családi fotó kíséretében.

A kommentelők, többek között Visváder Tamás és Laky Zsuzsi is azonnal elárasztották szeretetteljes üzenetekkel a posztot. Sokan méltatták a műsorvezető példamutató családszeretetét, mások pedig arra emlékeztettek, mennyire fontos, hogy megbecsüljük az idősebb generációt, amíg még lehetőségünk van rá.

Violette Franciaországban él

Cooky édesanyja, Violette egyébként Franciaországban él, és bár a távolság miatt ritkán találkoznak személyesen, a család igyekszik minél több időt együtt tölteni. Korábban, amikor megszületett Cooky első gyermeke, Violette azonnal Magyarországra utazott, hogy találkozhasson az unokájával.

Cooky karrierje 17 évesen indult

A rádiós műsorvezető számára a család mindig is kiemelten fontos volt. Feleségével, Szécsi Debórával két közös gyermekük van: Kevin és Nátán. Cooky gyakran oszt meg közös családi pillanatokat közösségi oldalain, ezzel is bemutatva, mennyire fontos számára a családi összetartás, akárcsak a gyökerei.

Cooky karrierje Franciaországban indult, ahol már fiatalon érdeklődni kezdett a rádiózás iránt. 17 évesen betelefonált az egyik legnépszerűbb francia rádióműsorba, és megkérdezte, hogyan juthatna be a stúdióba. Ez a bátor lépés vezetett első asszisztensi állásához, majd később dj-ként is dolgozott. Magyarországra költözése után a rádiózás mellett televíziós műsorokban is szerepelt, és saját műsorokat vezetett. Mindemelett pedig még volt ereje a repülési szenvedélyének is hódolni.