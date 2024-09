Ma ünnepli 37. születésnapját a Harry Potter-filmek sztárja, Tom Felton

A Harry Potter-filmek az egész világot elvarázsolták, fiatalokat és felnőtteket egyaránt. A filmekben szereplő színészek nevei is összenőttek a franchise-zal, akiket még most is a korábbi szerepeikkel azonosítanak. Tom Feltonra legtöbben a szőke, ellenszenves Draco Melfoyként emlékeznek, pedig más szerepekben is feltűnt.

A Tom Felton-filmek közül – a Harry Potter mellett – A majmok bolygója: Lázadás a legnagyobb név (Fotó: UPI Photo / eyevine)

A színész egy négygyermekes család legfiatalabb tagjaként született Londonban. Bár színészi pályáját reklámfilmekkel kezdte, az igazi áttörést a Csenő Manók című fantasy-filmvígjáték hozta meg számára. A fiatal színész végül 2001-ben a Harry Potter-filmek negatív szereplőjeként robbant be igazán a köztudatba.

A Roxfort után is sikeres maradt Tom Felton

Bár kétségtelenül a varázsvilág szereplőjeként érte el a legnagyobb sikereket, ennek ellenére több nagyszabású moziban és sorozatban is vállalt főszerepet. Ezek mellett az életéről írt egy életrajzi könyvet Túl a varázslaton: Egy mardekáros vallomásai címmel. A Tom Felton könyv nagy sikert aratott, mert olyan pillanatokba engedett betekintést, amit még nem tudtak a rajongók. Például azt is megtudhattuk belőle, hogy sokáig alkoholproblémákkal küzdött a színész a hirtelen jött siker miatt. Függősége pedig olyan súlyossá vált, hogy már képtelen lett volna magán egyedül segíteni. Ezért az akkori barátnője és menedzserei szerveztek egy közbelépést, amely során szembesítették őt azzal, hogy komoly alkoholizmussal küzd. A színész számára az ügyvédje szavai voltak a legmeghatározóbbak – írta korábban a Page Six.

Az ügyvédem, akivel még alig találkoztam szemtől szembe, csendes őszinteséggel beszélt: »Nem ismerlek túl jól, de kedves srácnak tűnsz. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy ez a tizenhetedik közbelépésem, amin részt vettem pályafutásom során. Közülük tizenegy már meghalt. Ne legyél a tizenkettedik.«

– írta Felton a könyvében.