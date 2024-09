„Teljesen beléd zúgtam” – Baukó Éva bikiniben villantott gigadekoltázst – Forró fotó

Baukó Éva neve sokaknak egyet jelent azzal, hogy botrányhősnő. Ami talán nem is annyira csoda annak fényében, hogy az Érdi Járásbíróságon Alekosszal lehetőségük lett volna kibékülni, de ők nem éltek ezzel, így akár évekig is elhúzódhat a per. A bírósági ügyet egyébként Alekosz azért indította Éva ellen, mert úgy gondolta, hogy egykori barátja megsértette a jó hírnevét azzal, hogy bűncselekmények tömkelegével mosta össze a nevét.

Nemrég pedig egy félresikerült félmondat olyan indulatokat gerjesztett, ami miatt Dér Henivel is összetűzésbe került. Dér Heni persze valamivel halkabban nyitott, ő mindössze annyit mondott, hogy Baukóval bokszolna, ha rendeznének ilyen meccset, mire Éva olyan nyilvános válaszlevelet írt, amitől az ég majdnem leszakadt.

Mindez azonban nagyon úgy fest, hogy nem viselik meg Baukó Évát, aki sorra posztolja a szexi és dögös tartalmakat a közösségi oldalán. Ezeket a forró fotókat pedig imádják a követői. A botrányhősnő nyáron Zakynthoson nyaralt, ennek kapcsán nosztalgiázott egy bikinis fotóval.

„Hiányzol nyár” – írta Baukó Éva bikinis fotójához.

– Bomba nő vagy! Millió csók!

– Bombázó vagy, Évi

– Éva, szerelmes vagyok beléd

– De jó vagy, Éva, teljesen beléd zúgtam, meghaltam érted

– írták Éva követői.