Ettől elolvadsz, édes titok derült ki Sarolta hercegnőről és Lajos hercegről

A királyi családban a gyerekek feltűnően szoros kapcsolatban állnak egymással, ami részben annak köszönhető, hogy tudják, különleges helyzetben vannak és sosem lesznek átlagos emberek. Mint kiderült, Lajos herceg különösen ragaszkodik nővéréhez, és egy kis táncra is bármikor kapható.

A kis Lajos nem volt túl boldog, amikor nővére, Sarolta hercegnő egy különleges ajándékot kapott, amikor édesanyjukkal, Katalin hercegnével a Strictly Come Dancing stúdiójában tettek látogatást. A műsor nagyban hasonlít a TV2 népszerű produkciójára, a Dancing with the Stars-ra, mindkettőben hírességek versenyeznek professzionális táncosokkal. A családtagok 2023 decemberében látogattak el a stúdióba, hogy betekintést nyerjenek a műsor kulisszái mögé, ahol nekik is sikerült meglepetést okozniuk. A látogatás során találkoztak Shirley Ballas táncosnővel, aki egy kedves történetet is megosztott róluk.

A stúdióban volt néhány korona, és úgy gondoltam, jó ötlet lenne a kislánynak adni egyet, Lajos pedig egy doboz édességet kapott. De Lajos nem volt elégedett ezzel, és a koronára mutatott, mondván, ő is olyat akar. Végül találtak neki is egy kis koronát

– mesélte Shirley, hozzátéve, hogy a gyerekek mindvégig nagyon barátságosak és udvariasak voltak.

Lajos köztudottan nagyon szoros kapcsolatot ápol nővérével, ezért gyakran utánozza. Vilmos herceg korábban elárulta, hogy kisfia gyakran árnyékként követi nővérét otthon – írja a Mirror.

A gyerekek kedvenc dala Shakirától a Waka Waka. Sarolta különösen imád a konyhában futkosni a balettruháiban, Lajos pedig őt követi, próbálja utánozni

– fedte fel az apuka gyermekei hóbortját.