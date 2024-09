Így áll most a csajozással a TV2 szépfiúja

Ibrahim Imre, a korábbi Power of Love sztárjának kapcsolata év elején ért véget Bányai Noémi énekesnővel és azóta nem is volt komolyabb a láthatáron. A színész megjárta Franciaországot és az Egyesült Arab Emírségeket is filmes forgatások miatt, de amióta hazatért, minden idejét a színházi színészkedésbe öli. Imre a szinglik életét éli.

Ibrahim Imre éli a szinglik életét, de olykor akad társasága (Fotó: Bánkúti Sándor)

„Hát nagyon a szinglik életét élem. Minden figyelmem a karrierépítésre fordul” – kezdte a Metropolnak a színész, aki azért bevallotta, van társasága.

„Persze azért nem maradok egyedül, mindig van valaki mellettem” – jegyezte meg Imi, aki önismereti úton jár, hiszen az elkerülhetetlen egy boldogabb jövőhöz.

Ibrahim Imi várja már az igazi szerelmet (Fotó: Super TV2)

Várja az igazit

A TV2 párkereső műsorának egykori szereplője próbál felkészülni a leendő igazira, ugyanis szeretne nagycsaládot egyszer.

„Most ebben az évben már nem tudnám elképzelni, hogy lesz bármi komolyabb, meg egy kicsit én is a saját önismereti utamat járom. Igyekszem felkészült lenni lelkileg egy komolyabb kapcsolatra, hiszen sose tudhatja az ember, hogy mikor lép be az életébe az igazi” – jegyezte meg Imi, aki bevallotta, nincs meg még benne az az érzés, hogy hamarosan gyereke legyen.

Vagy nem lesz gyerekem soha, vagy ha lesz, akkor biztos, hogy dinasztiát szeretnék. Egy nagy családot

– szögezte le a színész, akinek évről évre egyre mélyebb a kapcsolata a szüleivel és egyre többre értékeli a családja szeretetét.

Ibrahim Imre és a család

A színészet mellett vállalkozóként is tevékenykedő Imi kapcsolata egyre mélyebb a családjával.

„Az önismeret az egy véget nem érő út. Azt vettem észre magamon 30 fölött, hogy évről évre egyre türelmesebb és megértőbb vagyok a szüleimmel, sőt nagyon érdekel az egészségük. Ez oda vissza irányú” – mondta a reality szereplő, aki üzent a nála fiatalabbaknak is.

Üzenem a fiatalabb generációnak, hogy figyeljenek oda a környezetükre, mert ha végül elesel az első öv, ami megtart, az a családi háló

– mondta Imi.