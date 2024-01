Összejöttek: itt az első közös kép a TV2 legújabb sztárpárjáról

Bányai Noémi és Ibrahim Imre között elég nagy a korkülönbség, de ez sem állhat közéjük: felvállalták, hogy ismerkednek. A Sztárban Sztár leszek! fiatal énekesnője nem szeretné elsietni a dolgokat, főleg azért, mert párja, Imre nemrég jött ki a TV2 Power of Love című társkeresőjéből, és azokat az élményeket még fel kell dolgoznia.

Úgy tűnik, hogy egyre komolyabbra fordul a kapcsolatuk, ugyanis most egy közös fotóval jelentkeztek a közösségi oldalaikon – szúrta ki az Origo. Ez azt jelenti a portál szerint, hogy valószínűleg már hivatalosan is egy párt alkotnak. Korábban ugyanis Noémi még csak úgy nyilatkozott kettejükről, hogy ismerkednek, aztán meglátják, hogy alakul a dolog kettejük között. Most pedig csak úgy záporoznak a gratuláló kommentek a közös fotójuk alá...

