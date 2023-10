„Túl naiv voltam” – Mérgező kapcsolatáról vallott a TV2 sztárja

Néhány hete nem hiába érte kritika a Sztárban sztár leszek! versenyzőjét. Bányai Noémi Cher bőrébe bújt, de nem győzte meg száz százalékig a zsűrit. Köllő Babett szerint a nőiességén még sokat dolgoznia. Nos, vélhetően a kevés önbizalma az, ami hátráltatta a műsorban és mint most kiderült, ez az oka annak is, hogy eddigi párkapcsolatai nem mindig úgy sikerültek, ahogy szerette volna.

Elhitt mindent a fiúknak

Noémi a Metropolnak elárulta, sokszor túl naivan viselkedett, amit a férfiak rendszerint ki is használtak.

„Az első komoly párkapcsolatom, az egy nagyon-nagyon toxikus kapcsolat volt – kezdte a Sztárban sztár leszek! 23 éves szépsége. – Nagyon sok olyan dolgot megéltem, amiből azt már jól meg tudom ítélni, hogy mit nem akarok a jövőben. Miután kiléptem ebből a mérgező kapcsolatból, nagyon vágytam arra, hogy szeressen valaki. Kerestem a szerelmet, a megfelelő párt, így szinte mindent elhittem a fiúknak…” – sóhajtott Noémi, aki a csalódásokból – még ha a saját bőrén is –, de sokat tanult.

„A második kapcsolatomra már határozottabb lettem, de régebben tényleg nagyon naiv voltam” – vallotta be az énekesnő, aki azóta már úgy érzi, megerősödött, amihez a műsor is nagyban hozzájárult. És persze az is, hogy szülei támogatására mindig számíthat.

Erős kötelék

Noémi alighanem szerencsés, hiszen édesanyjával kifejezetten közeli a viszonya. Egymás cinkostársai.

„Ő az az ember, aki tudom, hogy soha nem fog cserben hagyni és soha nem fog elítélni. Ha el is mondja a véleményét, hogy mit csinálhattam volna másképp, ő akkor is támogat. Ilyen egyezség van köztünk és maximálisan megbízunk egymásban. Tudom, hogy köztünk marad bármi, ha megkérem, hogy ne mondja el például apának ”– folytatta Noémi, aki az édesapjával is jó kapcsolatot ápol, annak ellenére, hogy kevesebbet találkoznak.

Apuci kicsi lánya

A 23 éves lány a mai napig édesapjának a szíve csücske még akkor is, ha az apukáját keveset látja, hiszen kamionsofőrként dolgozik.

„Apukámmal is nagyon jó a kapcsolatom, nyilván ő sok mindenről nem tud, főleg, ami ilyen fiús téma, de ettől még én vagyok apuci kicsi lánya” – nevetett. – Ha tudná hányszor törték már össze a szívem, akkor lehet már egy pár fiút helyben hagyott volna! Ő a biztonságot adja, akit jól esik megölelni, amikor hazatér a munkából” – mondta az énekesnő.