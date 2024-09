Reménykednek a rajongók: Pető Brúnó lehet a titkos táncos a Dancing with the Stars-ban?

Pető Brúnó Ázsia Expresszes szereplése után rengetegen figyeltek fel rá, hiszen Kempf Zozóval a harmadik helyet sikerült megszerezniük, na meg persze számos fiatal lány szívét is meghódítaniuk. Ezt követően a fiatal énekes a Zsákbamacska műsorvezetőjeként is kipróbálta magát, Marics Peti és Stana Alexandra oldalán. Ezek után pedig szinte adja magát, hogy a következő lépés a Dancing with the Stars 5. évada legyen, hiszen 2023-ban a két műsorvezető társa együtt táncolt a műsorban és sikerült is megszerezniük a második helyet. Brúnó most lapunknak elárulta, teljesül-e a rajongók vágya.

Megannyi rajongó álma teljesülne, ha a Dancing with the Stars 5. évadában Pető Brúnó is színpadra lépne (Fotó: TV2)

Ugyan a Dancing with the Stars 9 párosát már leleplezték, akik között nem szerepel Pető Brúnó neve, de követői abban reménykednek, hogy az utolsó, meglepetéspár egyik tagja ő lesz. Bár a rajongók által mellé szánt Stana Alexandra már foglalt, hiszen ő Kucsera Gáborral lép majd parkettre, még így is arra várnak, hogy az énekes is versenybe szálljon.

Pető Brúnó elárulta, táncra perdül-e idén

Úgy tűnik azonban, hogy a reménykedőket el kell szomorítanunk, ugyanis az énekes elárulta, ebben az évadban nem láthatjuk majd.

Nagyon húzós volt ez a nyár és azért a Dancing-re nagyon komolyan fel kell készülni, napi két próbával. Nyilván az eddigi műsorok, mint az Ázsia Expressz vagy a Zsákbamacska nem igényeltek ilyen felkészülést, ezért azokat könnyebben be tudtam vállalni. Ráadásul, ha Dani meg Marics Peti után elmennék ebbe a műsorba, akkor szeretnék mindenképpen legalább olyan színvonalat képviselni, mint ők

– vallotta be.

„Mivel láttam és tudom is ez mennyi munkával jár, megmondom őszintén, hogy az idei nyár után nem éreztem magamban azt az erőt és energiát, hogy ebbe nyugodtan belevágjak. Emellett idén a zenére is kevesebb energiát tudtam fordítani, mint szerettem volna, pedig mégiscsak az az elsődleges számomra” – tette még hozzá Brúnó.

Bár a rajongók tippje idén nem jött be, nem kizárt, hogy a következő évadok egyikében láthatjuk még az énekest Stana Alexandrával (Fotó: TV2)

Persze a rajongók így sem maradnak majd tartalom nélkül, hiszen ha a táncba idén nem is kezd bele Brúnó, új dalokat mindenképpen várhatunk tőle.

Nem mondom, hogy teljesen el lenne dobva a Dancing with the Stars ötlete, volt is róla szó, sőt tárgyaltunk is róla, de rájöttem, hogy idén ez nekem nem fog menni közvetlenül a nyári hajtás után. De a dalokon nagyon dolgozunk, szóval nem tétlenkedek ősszel, meg télen sem. És persze azt már most leszögezhetem, hogy mindenképp nézem majd a műsort, mert Kucsinak és Stexnek nagyon fogok szurkolni

– árulta el.